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Общество ,  
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Температура в Москве обновила рекорд второй день подряд

Столбик термометра поднялся до рекордно высоких значения для этого дня впервые с 1925 года. Накануне в Москве был обновлен 70-летний суточный максимум температуры
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ночная температура воздуха в Москве обновила рекорд 1925 года, установленный для этого дня. Столбик термометра поднялся до значения плюс 4,3 градуса в 00:00. Об этом РБК сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее данным, 94 года назад температура в этот день поднималась до максимальной отметки плюс 3,7 градуса.

Кроме того, этой ночью в Санкт-Петербурге обновился суточный рекорд тепла 2003 года — температура воздуха составила плюс 4,6 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем температура 16-летней давности. Об этом РБК рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. «В Петербурге это уже четвертый суточный рекорд, зафиксированный в феврале», — отметила синоптик.

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По ее словам, волну аномального тепла принес циклон «Деннис» и до конца текущей недели похолодания не ожидается. «Хотя тепло понемногу будет спадать, в целом температурный режим прогнозируется на 8–9 градусов выше средних многолетних значений», — пояснила Волосюк, отметив, что такая температура соответствует средним показателям конца марта и начала апреля.

Накануне в Москве был побит 70-летний температурный рекорд. В ночь на 18 февраля температура воздуха составляла плюс 5 градусов, тогда как предыдущее максимальное значение для этого дня было зафиксировано в 1949 году — плюс 4,4 градуса.

16 февраля синоптики предупреждали о потеплении, которое может побить рекорды первых трех дней текущей недели. Однако, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к марту положительные температуры будут постепенно снижаться и в начале весны вновь могут прийти холода.

Авторы: Майя Бобенко, Мария Лисицына
Теги: Гидрометцентр России, «Фобос», рекордная температура
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