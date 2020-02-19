Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России

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Аномально теплую зиму в России можно объяснить отсутствием мощного антициклона, который обеспечивает морозы. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что европейская часть России находится на южной периферии очень мощного атлантического циклона. Так, теплые воздушные массы с юга Атлантики, без трансформации и почти не охлаждаясь, проносятся над Западной Европой и достигают европейской России.

По словам Вильфанда, в этом году Североатлантическое колебание, которое обеспечивает перенос воздушных масс из Атлантики, позволило им добраться далеко на Восток, пересечь Урал и формировать погоду в Якутии и в Хабаровском крае.

«В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра. Он пояснил, что атлантический воздух впервые так долго вытесняет этот антициклон.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил РБК, что аномально высокие температуры на территории европейской части России являются следствием атлантического циклона, который переносит воздух, нагретый Гольфстримом.