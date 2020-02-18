В Москве побит 70-летний температурный рекорд

В ночь на 18 февраля температура воздуха в столице поднялась до плюс пяти градусов. Ранее синоптики прогнозировали аномально теплое начало недели, но предупреждали, что затем вновь придут холода

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Синоптики зафиксировали рекордно высокую температуру в Москве для 18 февраля Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В ночь на 18 февраля в столице столбики термометров поднялись до плюс 5 градусов. Метеослужба отмечает, что побит абсолютный температурный рекорд дня, установленный 18 февраля 1949 года (плюс 4,4 градуса).

Днем в Москве 18 февраля ожидается до плюс 6 градусов. Синоптики обещают облачность и местами небольшой дождь. В ночь на 19 февраля температура опустится до плюс 1–3 градусов, пройдут небольшие осадки.

О необычно теплом начале недели (17–19 февраля) синоптики предупреждали ранее. Однако, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, холода еще придут в Москву. По его словам, положительное отклонение температуры от нормы будет постепенно сокращаться.