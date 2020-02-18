В Москве побит 70-летний температурный рекорд
Синоптики зафиксировали рекордно высокую температуру в Москве для 18 февраля Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
В ночь на 18 февраля в столице столбики термометров поднялись до плюс 5 градусов. Метеослужба отмечает, что побит абсолютный температурный рекорд дня, установленный 18 февраля 1949 года (плюс 4,4 градуса).
Днем в Москве 18 февраля ожидается до плюс 6 градусов. Синоптики обещают облачность и местами небольшой дождь. В ночь на 19 февраля температура опустится до плюс 1–3 градусов, пройдут небольшие осадки.
О необычно теплом начале недели (17–19 февраля) синоптики предупреждали ранее. Однако, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, холода еще придут в Москву. По его словам, положительное отклонение температуры от нормы будет постепенно сокращаться.