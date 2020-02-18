В Москве побит 70-летний температурный рекорд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
Власти сообщили об иске против бросившего детей в Шереметьево отца Общество, 09:15 Месси и Хэмилтон получили премию Laureus как лучшие спортсмены года Спорт, 09:14 Аптеки зафиксировали рост спроса на тесты на ВИЧ после фильма Дудя Общество, 09:11 Ищите личность: почему нельзя судить кандидатов по навыкам — Bloomberg Pro, 09:02 Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года Политика, 09:00 На «Фукусиме-1» предупредили о нехватке защитных костюмов из-за вируса Общество, 08:59 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 18 февраля Общество, 08:25 Овечкин впервые в сезоне НХЛ не забил в пяти играх подряд Спорт, 08:14 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:06 До 40 лет еще можно искать себя: создатель Alibaba Джек Ма — о деле жизни Pro, 08:03 ЦБ введет новые условия для выявления отмывания денег через НКО Политика, 08:00 В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов Общество, 07:52 В Москве побит 70-летний температурный рекорд Общество, 07:46 Главврач госпиталя в китайском Ухане умер от коронавируса Общество, 07:30
Общество ,  
0 

В Москве побит 70-летний температурный рекорд

В ночь на 18 февраля температура воздуха в столице поднялась до плюс пяти градусов. Ранее синоптики прогнозировали аномально теплое начало недели, но предупреждали, что затем вновь придут холода
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Синоптики зафиксировали рекордно высокую температуру в Москве для 18 февраля Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В ночь на 18 февраля в столице столбики термометров поднялись до плюс 5 градусов. Метеослужба отмечает, что побит абсолютный температурный рекорд дня, установленный 18 февраля 1949 года (плюс 4,4 градуса).

Днем в Москве 18 февраля ожидается до плюс 6 градусов. Синоптики обещают облачность и местами небольшой дождь. В ночь на 19 февраля температура опустится до плюс 1–3 градусов, пройдут небольшие осадки.

О необычно теплом начале недели (17–19 февраля) синоптики предупреждали ранее. Однако, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, холода еще придут в Москву. По его словам, положительное отклонение температуры от нормы будет постепенно сокращаться.

Гидрометцентр объяснил причину теплой зимы в России
Общество

Эксперт пояснил, что аномальное тепло — следствие атлантического циклона, который переносит воздух, нагретый Гольфстримом. Однако во второй половине недели похолодает до нуля градусов, кроме того, ожидается мокрый снег, предупредил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре заявляли, что весна в европейской части страны может наступить раньше обычного.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Гидрометцентр России, температурный рекорд
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Погода в Москве стала самой теплой с 1925 года
Общество
Температура воздуха в Москве опустилась до минимума с начала зимы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter