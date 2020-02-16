Синоптики сообщили о «триумвирате» тепла в Центральной России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На следующей неделе в Центральную Россию придет весеннее тепло, однако холода могут вернуться уже в марте, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в начале недели пройдет «триумвират» тепла»: три дня подряд ожидаются температурные рекорды, которые могут побить максимумы 1957, 1949 и 1925 годов — тогда воздух прогревался до плюс 5,8, плюс 4,4 и плюс 3,7 градуса соответственно. Теплая погода в Москве с понедельника по среду, 17–19 февраля, при этом будет даже ночью — столбик термометра не опустится ниже 0–3 градусов, а днем температура повысится до плюс 3–6 градусов, отметил синоптик.

Однако, по его словам, говорить о весне пока рано. «Март в России по климатическим канонам — месяц зимний. Положительное отклонение температуры от нормы будет постепенно сокращаться, и хотя начало сезона ожидается немного теплее положенного, тем не менее вероятны традиционные возвраты холодов», — отметил он.

Аномальное тепло на 9–11 градусов выше климатической нормы принесет атлантический циклон, в котором перенесется воздух, подогретый Гольфстримом, пояснил Тишковец. Такая температура будет соответствовать норме апреля, однако во второй половине недели ожидается похолодание примерно до нуля градусов и мокрый снег.