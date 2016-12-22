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В «Матросской Тишине» после скандала с ВИП-камерами сменился начальник
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В «Матросской Тишине» после скандала с ВИП-камерами сменился начальник
Общество, 19 фев, 20:28
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В «Матросской Тишине» после скандала с ВИП-камерами сменился начальник
Руководивший работой следственного изолятора Владимир Клочек ушел на пенсию, сообщили во ФСИН. Смена начальства СИЗО последовала за публикациями об оборудованных в «Матросской Тишине» камерах повышенной комфортности
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначило подполковника юстиции Сергея Поздеева новым руководителем следственного изолятора «Матросская Тишина», передает ТАСС. РБК направил запрос в УФСИН по Москве.

Глава столичного управления службы Сергей Мороз в комментарии агентству отметил, что в изоляторе «много должностей руководящего состава вакантно на данный момент».

До этого Поздеев был замглавы кировского управления ФСИН. Возглавлявший «Матросскую Тишину» полковник внутренней службы Владимир Клочек ушел на пенсию, заявили в федеральной службе. Причину кадровых перестановок в федеральной службе не назвали. В середине января источник РБК, знакомый с материалами проверки изолятора, рассказывал о вероятной смене руководителя СИЗО. По его словам, рассматривался и вариант с переводом Клочека в другой регион, но тогда решение принято не было.

Тюрьма комфортного режима: как в мире содержат «ВИП-заключенных» Еще 4 фото
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В начале месяца из ФСИН уволили замглавы столичного изолятора. Кадровые перестановки в руководстве «Матросской Тишины» последовали за публикациями члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой в «Московском комсомольце». В декабре прошлого года она написала, что в изоляторы есть люксовые ВИП-камеры, в которых установлены большие телевизоры, холодильники, а туалет совмещен с душем. В то же время в другом корпусе изолятора «ремонт не делался со времен царя Гороха», стоит неприятный запах. По ее словам, в некоторых камерах заключенных было больше, чем кроватей.

После публикаций ФСИН и прокуратура инициировали проверку. Прокурорская проверка закончилась требованием возбудить уголовное дело против руководства изолятора по статье о злоупотреблении полномочиями.

Источник, знакомый с материалами проверки, рассказал РБК, что ремонт в ВИП-камерах проводился за счет самих заключенных, а необходимые для этого стройматериалы оформляли как гуманитарную помощь. Данные о ремонте подтвердил Иван Миронов — адвокат одного из заключенных Дионисия Золотова (Меркачева писала, что тот живет в ВИП-камере). По словам источника, адвокаты и родственники заключенных попросили Клочека предоставить заключенным возможность отремонтировать некоторые помещения СИЗО. Ремонтные работы проводили сотрудники хозяйственно отдела «Матросской Тишины». Миронов говорил, что передача стройматериалов проходила официально, были акты приемки. Он назвал это обычной практикой.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева по итогам посещения изолятора заявила, что в СИЗО оборудованы «нормальные камеры с ремонтом, камеры, которые должны быть в изоляторе в XXI веке», передало агентство «Москва».

Тюрьма комфортного режима: как в мире содержат «ВИП-заключенных» Еще 4 фото
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Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Дмитрий Серков.
Теги: СИЗО , ФСИН , «Матросская Тишина»
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