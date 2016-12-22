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ОКР разъяснил позицию по сообщениям о мельдонии в пробе участника Игр
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ОКР разъяснил позицию по сообщениям о мельдонии в пробе участника Игр
Зимняя Олимпиада — 2018, 19 фев, 08:42
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ОКР разъяснил позицию по сообщениям о мельдонии в пробе участника Игр
Российская команда до вскрытия пробы Б не будет комментировать сообщения о положительной допинг-пробе одного из спортсменов, заявил Константин Выборнов. При этом он отказался назвать не только фамилию атлета, но и вид спорта
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий на соревнованиях по керлингу среди смешанных команд на XXIII зимних Олимпийских играх (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Представители российской делегации на Олимпиаде в Пхёнчхане не делали никаких официальных заявлений по поводу нарушения допинговых правил одним из спортсменов и не будут комментировать эти слухи до получения результатов вскрытия пробы Б. Об этом говорится в заявлении пресс-атташе команды «Олимпийские спортсмены из России» Константина Выборнова, опубликованном на ее официальном сайте.

«В связи с большим количеством недостоверной информации, которая в последние два дня регулярно появляется в различных, в первую очередь зарубежных, СМИ по поводу положительной допинг-пробы одного из членов команды «Олимпийские спортсмены из России», хотел бы подчеркнуть, что официальная позиция нашей делегации состоит в том, что до появления результатов вскрытия допинг-пробы Б мы не даем никаких комментариев по данной ситуации, равно как не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта. Какие-либо иные ссылки на официальные заявления или слова представителей нашей делегации не соответствуют действительности. Дальнейшие комментарии с нашей стороны будут только после результатов вскрытия допинг-пробы Б», — говорится в сообщении.

Ранее Международный олимпийский комитет официально уведомил российскую команду о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов, однако и тогда его фамилия названа не была.

По информации источников радиостанции «Спорт FМ» и издания «Спорт-Экспресс», речь идет о керлингисте Александре Крушельницком: якобы в его пробе обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Сам спортсмен вместе с Анастасией Брызгаловой 13 февраля стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте, заработав первую в истории российского спорта олимпийскую медаль в керлинге.

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин заявил тогда, что в команде перестали употреблять мельдоний с того момента, как WADA объявило о включении его в список запрещенных препаратов. Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что удивлен таким сообщением. «Разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что ничего не принимал. Я уверен в своих спортсменах и докторах», — сказал он.

Агентство Reuters утром 19 февраля со ссылкой на источники сообщило, что Крушельницкий сдал олимпийскую аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню.

На момент подготовки этого материала сообщений о результатах вскрытия пробы Б Крушельницкого не поступало.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: допинг
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