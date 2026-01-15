Минздрав рассказал о пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре

Минздрав: четверо в тяжелом состоянии после взрыва в центре МВД в Сыктывкаре

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Девять человек пострадали при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре, состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав Республики Коми.

По данным ведомства, восемь пострадавших госпитализированы: их отправили в республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу. Один человек от госпитализации отказался — ему оказали помощь на месте.

Ранее республиканское МЧС сообщило о пожаре в здании Центра профессиональной подготовки МВД в столице Коми. Для тушения привлекли 56 человек и 16 машин. Возгорание локализовано на площади 340 кв м.

Республиканский СК подтвердил наличие пострадавших (их число он не уточнил) и возбудил уголовное дело. Случившееся квалифицировано как халатность, повлекшая тяжкий вред здоровью (ч.2 ст.293 УК, грозит лишением свободы на срок до пяти лет).

«По данным следствия, 15 января произошел хлопок в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД», — говорится в сообщении.

В региональном минздраве ТАСС также сообщили о девяти пострадавших. По данным телеграм-канала Mash, госпитализированы семь из них. Двое находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Из здания эвакуировали около 200 человек.