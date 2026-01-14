 Перейти к основному контенту
Общество
Пациентке новокузнецкого роддома отказались показать умершего сына

Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнёва / РИА Новости
Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнёва / РИА Новости

Две пациентки роддома № 1 в Новокузнецке, где в период с 1 по 11 января погибли девять младенцев, рассказали «Известиям» о случаях, произошедших там же в 2020 году.

Светлана попала в этот роддом на восьмом месяце беременности, которую она с мужем ждала 13 лет. По ее словам, она плохо себя чувствовала, но о критичности состояния узнала только позже по анализу крови. «Дали кучу бумаг подписать. Я не знаю, я даже не знаю, в каком состоянии, не помню, что подписывала. А потом операция», — рассказала женщина. После операции ее перевели в реанимацию, где, по ее словам, отказывали в успокоительном, а зеленку для обработки швов привозил муж. На следующий день после выхода из реанимации ее выписали, отказавшись перевести в другой роддом. Ребенок погиб, но его матери так и не показали. Только через пять лет семья узнала, что новорожденный был захоронен в братской могиле. Следствие по ее делу ни к чему не пришло.

Сестра роженицы рассказала детали гибели младенца в роддоме Новокузнецка
Общество
Фото:Ярослав Беляев / ТАСС

Другая пациентка рассказала о плановом кесаревом сечении на 41-й неделе во втором роддоме той же больницы. Операция прошла успешно, но потом, по ее словам, «начался ад». «Мне отказали во встрече с ребенком. Я просила принести его, чтобы я приложила его к груди после операции. <...> [Работники роддома] в хамской форме говорили не просить принести ребенка», — сообщила женщина. Когда вечером сына все же показали, мать обнаружила на его ухе ожог. На ее вопросы врач ответила, что это «особенность ребенка».

Эти истории стали известны на фоне масштабного ЧП в том же роддоме: с 1 по 11 января там умерли девять новорожденных. Роддом закрыли на карантин из-за вспышки респираторной инфекции. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. Главного врача больницы и заведующего отделением реанимации 14 января задержали по подозрению в совершении этих преступлений. Губернатор Кузбасса Илья Середюк отстранил главврача и анонсировал проверку всех перинатальных центров области.

