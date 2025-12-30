 Перейти к основному контенту
0

ФАС разрешила «Росспиртпрому» купить крупнейшего производителя водки

«Татспиртпром» заявил, что получил одобрение ФАС на покупку 100% своих акций «Росспиртпромом». В компании уточнили, что сделка была осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке «Росспиртпромом» крупнейшего производителя водки «Татспиртпром», сообщила пресс-служба компании. О подготовке компаний к объединению источники РБК рассказали в начале декабря.

В «Татспиртпроме» рассказали, что сделка готовилась в течение года. Сегодня, 30 декабря, АО «Связьинвестнефтехим» — через эту компанию «Татспиртпром» принадлежит правительству Татарстана — подписало юридически обязывающее соглашение о продаже «Росспиртпрому» 100% акций.

Сумму компания не раскрыла, уточнив только, что сделка была осуществлена «по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки». Источник РБК на алкогольном рынке говорил, что согласованная оценка — до 20 млрд руб., но средства будут выплачиваться частями в течение нескольких лет.

В пресс-релизе указано, что сделка предусматривает сохранение двух юридических лиц — «Росспиртпром» и «Татспиртпром». Головные офисы объединенной группы будут находиться в Казани. РБК направил запросы в пресс-службу ФАС и представителям «Росспиртпрома».

Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Компания «Татспиртпром» была учреждена правительством Татарстана в 1997 году. В компанию входят два спиртовых завода, два ликеро-водочных завода, винзавод Vigrosso, дистрибуционная компания «Алкоторг» и логистический центр. Ассортиментная линейка состоит более чем из 30 торговых марок, в том числе водка «Алтай», Tundra, «Ханская», «Старая Казань» и др.

«Росспиртпром», согласно собственному заявлению компании, — крупнейший в России поставщик этилового спирта из пищевого сырья. Компания была создана в 2000 году. Она владеет заводами в Тульской, Курской, Новосибирской областях, Кабардино-Балкарской Республике и Северной Осетии — Алании.

В июле прошлого года глава «Татспиртпрома» Руслан Максудов рассказал в интервью РБК, что на алкогольном рынке наблюдается профицит мощностей, из-за чего «в ближайшие два-три года рынок будет консолидироваться». Тогда он отметил, что «Татспиртпром» рассчитывает расширять собственные мощности в первую очередь за счет сделок по слиянию-поглощению, а не строительства производственных мощностей с нуля.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Виталий Крюков
«Татспиртпром» «Росспиртпром» сделка алкоголь
