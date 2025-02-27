ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС передали четырех израильских заложников сотрудникам Красного Креста в рамках соглашения о перемирии, сообщает Al Jaseera со ссылкой на источник.

Передача прошла в городе Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Красный Крест доставил их в Израиль через Керем-Шалом — кибуц на северо-западе пустыни Негев на границе Израиля и Газы.

В соответствии с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 19 января, на первом этапе группировка обязалась отпустить 33 заложника (восемь из них числятся погибшими), а Израиль — освободить из тюрем более 1850 палестинцев.

В субботу, 22 февраля, ХАМАС передала Красному Кресту пятерых заложников. Сначала 39-летнего Таля Шохама и 38-летнего Аверу Менгисту, а потом еще троих. The Times of Israel тогда написал, что речь идет о 22-летнем Омере Шем-Тове, 27-летнем Элие Коэне и 23-летнем Омере Венкерте.