Стрелявшего в военкома Усть-Илимска приговорили к 19 годам колонии

Руслана Зинина, устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска, приговорили к 19 годам колонии. Мать стрелка говорила, что он переживал из-за повестки, которую получил его лучший друг

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии Руслана Зинина, который 26 сентября 2022 года открыл стрельбу в военкомате в Усть-Илимске и тяжело ранил комиссара Александра Елисеева. Об этом сообщила Baza и подтвердила РБК мать Зинина.



Зинина признали виновным в теракте, незаконном изготовлении и хранении оружия. Первые семь лет осужденный будет находиться в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима. Прокуратура запрашивала для Зинина 20 лет заключения.

Адвокаты обжалуют приговор, сообщила РБК Марина Зинина.

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Зинин пришел в военкомат через пять дней после объявления в России частичной мобилизации и несколько раз выстрелил в Елисеева. На момент совершения преступления ему было 25 лет. Мать стрелявшего объяснила, что ее сын сильно переживал из-за повестки в военкомат, которую получил его лучший друг, который не служил в армии.

Раненный Зининым военный комиссар Александр Елисеев занимал должность с ноября 2010 года. Он получил ранения в грудь и поясницу, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Управление Росгвардии по региону тогда сообщило, что у Зинина не было разрешения на обрез, из которого он стрелял. Он также не значился владельцем оружия.

Городской суд Усть-Илимска арестовал Зинина спустя два дня после стрельбы. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК, наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного) и незаконном хранении оружия (ст. 222, до пяти лет лишения свободы).