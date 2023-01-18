Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии
Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с РБК объяснил запрет на бороды и личные планшеты в армии. Ранее появились сообщения нескольких военкоров о введении такого запрета и в зоне военной операции на Украине, но эту информацию опровергли врио главы ДНР Денис Пушилин и командир «Пятнашки» Ахра Авидзба.
«В армии должно быть все, как должно быть. Это элементарное требование воинской дисциплины, солдат должен быть солдатом. Конечно, основная задача военного — это грамотно, умело воевать. Но я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата», — объясняет запрет на бороды генерал Соболев. Он напомнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.
Запрет на личные гаджеты генерал объяснил тем, что «нельзя пользоваться средствами связи, которые делают человека целью для противника».
Ранее о том, что военных в зоне спецоперации пытаются «принудить» к уставным порядкам, сообщали ряд военкоров, в том числе Даниил Безсонов и Андрей Медведев. «Не знаю, с чем это связано, но сейчас в войсках начались серьезные новые/старые веяния. Кроме попыток запретить «неуставной» автотранспорт, фронтовиков начали напрягать бритьем бород, стрижкой и уставной формой, что в условиях передовой, мягко говоря, затруднительно соблюдать. Также есть проблемы с запретом технических средств, [таких] как планшеты и смартфоны, что исключает возможность использования квадрокоптеров, электронных карт и т.п. Я очень надеюсь, что это недоразумение, кто-то что-то недопонял и т.п. Иначе это выглядит как вредительство», — отмечал Безсонов.
Позднее эту информацию опроверг Пушилин. «Многие телеграм-каналы и военкоры обсуждали возможный запрет на ношение бороды среди наших военнослужащих, особенно на передовой, запрет на использование личного автотранспорта, запрет на планшеты <...>. Я связался с нашей комендатурой и уточнил: никаких подобных проверяющих с такими гениальными идеями (в кавычках) не приезжало, никаких подобных команд не спускалось», — заявил глава ДНР.