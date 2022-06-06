Омбудсмен рассказала о судьбе пострадавших и осиротевших на Украине детей
Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова с начала военной операции вывезла в Россию более 40 детей, среди которых раненые и дети-сироты, сообщила детский омбудсмен РБК.
По ее словам, десять детей перевезены на реабилитацию и лечение: четыре ребенка из ДНР поступили в клинику доктора Рошаля с ранениями и минно-взрывными травмами, еще шесть детей сейчас находятся в Российской детской клинической больнице в Москве.
Кроме того, в Московскую область вывезли 58 сирот из ДНР (31 из них — на отдых и реабилитацию в подмосковный пансионат) и несколько детей с законными представителями по обращениям к уполномоченной.
«Точных данных по погибшим и пострадавшим во время спецоперации детям у нас пока нет. Мы можем только в общем, без цифр, говорить о том, что, к сожалению, это происходит — то там, то здесь, к сожалению, есть жертвы среди детей», — сказала Львова-Белова.
По словам омбудсмена, сведения по погибшим и пострадавшим детям собирают правоохранительные органы ДНР и ЛНР, а также Следственный комитет России.
«Мы можем говорить о детях, которые лежат в больницах на лечении с травмами — только на территории Донецкой республиканской больницы в отделении травматологии находятся около 40 таких детей, на смену одним привозят других пострадавших», — уточнила она.
По словам Львовой-Беловой, главная задача на данный момент — помочь несовершеннолетним в реабилитации.
Есть случаи, когда дети в результате боевых действий на территориях оставались без родителей. «У кого-то ушли приемные родители и оставили их без еды и воды, кого-то выгнали после начала спецоперации, есть ребятишки, у которых родители погибли прямо на глазах. Был случай в Мариуполе, когда ребенка нашли в подвале», — рассказала Львова-Белова.
С детьми, которые остались без родителей, в первую очередь «прорабатывается вопрос» родственников, отметила омбудсмен. Иногда дети говорят, что их родители погибли, но в результате удается их найти — так, например, у одной девочки нашлись родители, два родных брата и сестра, добавила Львова-Белова. «В приоритете всегда при возможности — найти и сохранить родную семью. Если ее нет, то будем искать приемную», — сказала она.
Зачастую, по словам детской уполномоченной, осиротевших детей забирают к себе соседи: «Бывает, многодетные приемные семьи создаются стихийно — в дом попал снаряд, и соседи просто собирают ребятишек, которые там осиротели, к себе».
В конце мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для детей-сирот с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, подать заявление на получение гражданства могут их опекуны и попечители, которые являются гражданами России, ДНР, ЛНР или Украины. Обратиться за гражданством для детей также смогут руководители детских домов.
По данным ООН на 30 мая, за три месяца, прошедших с начала военного конфликта на Украине, погибли 4074 мирных жителя. В числе погибших — 262 ребенка. В Донецкой и Луганской областях, по данным ООН, убиты 2307 мирных жителей, 2730 ранены.