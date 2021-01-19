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Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили на 25%

Последний раз его повышали 1 января 2020 года. В Минпромторге не ожидают роста цен на отечественные машины из-за мер поддержки российских производителей. Вырученные средства кабмин хочет направить на льготные автокредиты и лизинг
Фото: Friso Gentsch / DPA / ТАСС
Фото: Friso Gentsch / DPA / ТАСС

Минпромторг подготовил проект постановления правительства о повышении утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики на 25%. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Базовая ставка для легковушек увеличится с 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб., а для грузовых машин — со 150 тыс. руб. до 187,5 тыс. руб. Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, утильсбор на новые машины, ввозимые в Россию физлицами для личного пользования, составит не более 4,5 тыс. руб. Для подержанных авто ставка не будет превышать 6,5 тыс. руб.

«Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса», — говорится в пояснительной записке к документу.

СМИ узнали об утверждении новых ставок утильсбора на машины в 2020 году
Общество
Фото:Шамуков Руслан / ТАСС

Деньги, полученные от увеличения утильсбора, Минпромторг планирует направить на льготные автокредиты и лизинг, а также скидку на газомоторную технику.

Последний раз утильсбор повышали 1 января 2020 года. Тогда в зависимости от объема двигателя легковушек рост ставки составлял от 46 до 145%. Для грузовиков от 12 до 20 т утильсбор повысился на 18,6%.

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора
Бизнес
Денис Мантуров

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Глава Минпромторга Денис Мантуров тогда заявлял, что увеличение утильсбора не приведет к значительному росту цен на иномарки, на стоимость отечественных машин и вовсе не должна измениться, поскольку в отношении российских производителей действуют меры господдержки.

Тем не менее в феврале 2020 года эксперты сообщали, что именно повышение утильсбора стало ключевым фактором подорожания автомобилей. Также сказались увеличение НДС с 18 до 20%, инфляция и колебание курса рубля.

Автор
Михаил Котляр
утильсбор законопроект автомобили Минпромторг
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Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора
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