Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили на 25%

Последний раз его повышали 1 января 2020 года. В Минпромторге не ожидают роста цен на отечественные машины из-за мер поддержки российских производителей. Вырученные средства кабмин хочет направить на льготные автокредиты и лизинг

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Минпромторг подготовил проект постановления правительства о повышении утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики на 25%. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Базовая ставка для легковушек увеличится с 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб., а для грузовых машин — со 150 тыс. руб. до 187,5 тыс. руб. Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, утильсбор на новые машины, ввозимые в Россию физлицами для личного пользования, составит не более 4,5 тыс. руб. Для подержанных авто ставка не будет превышать 6,5 тыс. руб.

«Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса», — говорится в пояснительной записке к документу.

Деньги, полученные от увеличения утильсбора, Минпромторг планирует направить на льготные автокредиты и лизинг, а также скидку на газомоторную технику.