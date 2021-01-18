Возможной причиной схода лавины в Домбае назвали спуск другой лавины

Возможной причиной схода лавины в Домбае, под которой оказались отдыхавшие на курорте люди, могли стать действия противолавинной службы, которая до этого принудительно спустила другую лавину

Горнолыжный курорт «Домбай» (Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ / ТАСС)

Возможной причиной схода лавины в Домбае, засыпавшей несколько человек, могло быть сейсмическое воздействие от другой принудительно спущенной лавины. Об этом сообщил РБК руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев.

«Мы сегодня проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника», — объяснил он.

Telegram-канал Mash приводит слова очевидца, также заявившего, что перед сходом лавины противолавинная служба стреляла из пушки. Mash пишет, что специалисты «рассчитывали, что лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов».

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По предварительной информации, под снегом после схода лавины могли оказаться от четырех до 12 человек. На месте работает более 170 человек и 20 единиц техники, сообщили в МЧС. К району проведения спасательной операции подтягивается аэромобильная группировка спасателей, к работам привлечены кинологи. По данным «Интерфакса», из-под снега уже спасли одну женщину.