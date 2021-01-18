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При сходе лавины в Домбае погиб глава местной горнолыжной федерации

Поисково-спасательные работы в поселке Домбай
Поисково-спасательные работы в поселке Домбай (Фото: МЧС РФ)

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов скончался из-за схода лавины. Об этом РБК сообщил сын погибшего Шамиль Маршанкулов.

Последствия схода лавины на курорте в Домбае. Фоторепортаж
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«Аварийная служба устроила нам «подарок». Начала стрелять, не закрыв склон. Весь склон слышал выстрелы. Лавина на нас ушла, говорят, случайно у них получилось», — рассказал Маршанкулов.

Момент схода лавины на курорте на Домбае. Видео
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По его словам, его тоже накрыло лавиной. «Мы по краю просто попали, а он в центре был», — уточнил он.

Смерть Маршанкулова подтвердили и в администрации Карачаевска.

Лавина на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла 18 января. В момент происшествия на горнолыжной трассе могли находиться до 12 человек. В настоящее время неизвестна судьба двух человек. Поисково-спасательные работы были приостановлены из-за погодных условий, сообщили в МЧС. Они продолжатся во вторник утром.

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Прокуратура и СК начали проверку.

лавина погибший Карачаево-Черкесия Домбай новости
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