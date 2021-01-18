При сходе лавины в Домбае погиб глава местной горнолыжной федерации

Поисково-спасательные работы в поселке Домбай (Фото: МЧС РФ)

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов скончался из-за схода лавины. Об этом РБК сообщил сын погибшего Шамиль Маршанкулов.

«Аварийная служба устроила нам «подарок». Начала стрелять, не закрыв склон. Весь склон слышал выстрелы. Лавина на нас ушла, говорят, случайно у них получилось», — рассказал Маршанкулов.

По его словам, его тоже накрыло лавиной. «Мы по краю просто попали, а он в центре был», — уточнил он.