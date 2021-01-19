Пандемия коронавируса , 19 янв, 11:17
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В России зафиксировали снижение случаев COVID пятый день подряд
За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 21 734 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 612 800 человек.
Сегодня пятый день, когда оперативный штаб сообщает о снижении числа заболевших по сравнению с предыдущим днем. Число выявленных случаев снижается с 14 января, когда коронавирус выявили у 24,7 тыс. человек.
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