В России зафиксировали снижение случаев COVID пятый день подряд

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За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 21 734 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 3 612 800 человек.

Сегодня пятый день, когда оперативный штаб сообщает о снижении числа заболевших по сравнению с предыдущим днем. Число выявленных случаев снижается с 14 января, когда коронавирус выявили у 24,7 тыс. человек.

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