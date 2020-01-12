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В Подмосковье произошел крупный пожар на складе с металлом

В поселке Скоропусковский в Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад для хранения металла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, он локализован.

Информация о возгорании поступила в 06:15 мск. К тушению пожара от министерства привлечены 25 человек и семь единиц техники. Специалисты замеряют воздух на предмет превышения концентрации вредных примесей.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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На юге Москве 31 декабря загорелся металлический ангар с газовыми баллонами. У здания обрушилась кровля. Никто не пострадал.

5 января в подмосковных Мытищах произошел пожар на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов. Площадь пожара превысила 1,5 тыс. кв. м.


 

Теги: ГУ МЧС, пожар, склад
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