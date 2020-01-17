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В Тульской области загорелся склад с зерном

В Ясногорске Тульской области произошел пожар на складе с зерном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Склад располагается в одноэтажном кирпичном здании. Как сообщается на сайте МЧС, сгорела кровля на площади 500 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 04:55, открытое горение ликвидировали в 07:25. Причина пожара выясняется, пострадавших в результате ЧП нет.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тульской области.

В Сети появилось видео крупного пожара на складе с тканями в Москве
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12 января в Сергиевом Посаде Московской области произошел пожар на складе с металлом. Загорелся металлический ангар, в котором, предположительно, хранился алюминий. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, никто не пострадал.

Теги: пожар, склад, Тульская область, новости РБК
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