Ученые оценили число заразившихся новым вирусом из Китая в тысячу человек

Власти Китая подтвердили менее 60 случаев заражения неизвестным ранее коронавирусом. По данным ученых из Имперского колледжа Лондона, число заразившихся может приближаться к 1,7 тыс. человек

Число людей, потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае, может превышать 1,7 тыс. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.

Вспышку вируса, который провоцирует развитие пневмонии, зафиксировали в городе Ухань. Оценка экспертов о количестве заразившихся основана на численности местного населения и данных об авиаперелетах пассажиров. В Ухане проживают около 19 млн человек, а через международный аэропорт ежедневно путешествуют около 3,4 тыс. иностранцев, отмечают они.

Специалисты также основываются на информации о самом вирусе: они указывают, что симптомы проявляются не сразу после заражения, инкубационный период длится 5-6 дней.

По данным властей Китая, по состоянию на 5 января число заболевших неизвестной формой пневмонии составило 59 человек. Ученые сообщили, что еще три случая заражения выявили за пределами этой страны: два в Таиланде и один в Японии. Большинство из них, согласно эпидемиологическому исследованию, связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане.