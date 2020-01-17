В Китае второй человек умер от неизвестного ранее короновируса

Мужчина умер в больнице Уханя, где и была зафиксирована вспышка болезни

Фото: Hong Kong Government Information Service / AP

В китайском городе Ухань зафиксирован второй смертельный случай от короновируса, о существовании которого специалисты узнали в конце прошлого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Речь идет о 69-летнем мужчине, который был доставлен в больницу с многочисленными повреждениями внутренних органов.

Это второй смертельный случай. Первой жертвой нового вируса также стал житель Уханя, который скончался несколько дней назад. Всего наличие болезни было зафиксировано у 41 пациента.

До сих пор считалось, что заболевшими были те, кто посещал рынок морепродуктов в Ухани. Однако на этой неделе стало известно, что первый пациент с симптомами новой болезни появился в Японии, а еще одна женщина была помещена под обследование в Таиланде.

Пока нет доказательств того, что вирус передается от человека к человеку. Тем не менее, опасения у специалистов вызывает тот факт, что в конце января многие люди будут перемещаться по Китаю, празднуя Новый год по лунному календарю. Это угрожает распространением болезни.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что геном нового короновируса был расшифрован, и ученые занимаются его анализом.





