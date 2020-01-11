Роспотребнадзор сообщил о причине вспышки заболевания пневмонией в Китае

Новый короновирус вызвал вспышку заболеваний пневмонией в Китае, сообщил Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Лабораторные исследования подтвердили наличие нового короновируса, его геном расшифрован, и сейчас его анализируют ученые.

Всего на 9 января было зафиксировано 59 случаев такого заболевания, 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии, летальных исходов с момента обнаружения вируса, зарегистрировано не было. Это, поясняет Роспотребнадзор, свидетельствует о более низкой угрозе нового вируса для жизни человека, по сравнению с тем короновирусом, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

Также ученые не зафиксировали случаи передачи заболевания от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения не считает необходимым в настоящий момент ограничивать международные поездки и торговлю. В то же время Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над российской границей.