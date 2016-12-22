Причиной гибели 52 человек при пожаре автобуса стала паяльная лампа

Пассажиры автобуса, который загорелся во время движения в Казахстане, использовали в пути для обогрева паяльную лампу. Рядом с ней находилась канистра с бензином, который вспыхнул. В пожаре погибли 52 человека

Фото: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан

В салоне автобуса, сгоревшего ​18 января на трассе Самара — Шымкент в Казахстане, работала паяльная лампа, рядом с которой находилась канистра с бензином. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает портал Tengri News. При пожаре погибли 52 человека, граждане Узбекистана, спастись удалось только двум водителям и трем пассажирам.

​«Согласно основной версии, причина пожара — это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время в ходе следственных действий и допросов было установлено, что [в автобусе] находилась емкость пластмассовая с 5 л бензина», — рассказал Тургумбаев.

Видео: Kolesa.kz

Версию об использовании паяльной лампы в салоне автобуса подтвердил и очевидец, слова которого приводит портал Караван.kz. «В автобусе грелись паяльной лампой. Кто-то что-то там между собой не поделил. Пнул баклажку с бензином, она попала на паяльную лампу. Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог и выбраться», — рассказал собеседник издания.

Все погибшие в автобусе — граждане Узбекистана, уроженцы Наманганской области. Самому взрослому было чуть более 40 лет, самому молодому — 19 лет. Автобус марки Setra 1989 года выпуска последний раз проходил техосмотр в 2015 году, а его хозяин не имел разрешения на перевозку пассажиров.

Из находившихся в автобусе выжили жители Казахстана ​Максат Пернебеков и Ахрор Искаков, Барат Танатаров, а также граждане Узбекистана Исраилджон ​Мирзахмедов и Нуржан Кыргызбаев. В штабе добавили, что водителями автобуса были граждане Казахстана.

Правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 345 УК Казахстана (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

