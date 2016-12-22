В МВД Казахстана рассказали о состоянии выживших в сгоревшем автобусе

Двое из выживших при возгорании автобуса «Икарус» в Актюбинской области Казахстана получили ожоги первой степени тяжести, сообщил РБК официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.
«Остальные [выжившие] сильно не пострадали. Они от госпитализации отказались. Им оказана соответствующая квалифицированная медицинская помощь сотрудниками трассового медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф комитета по ЧС», — рассказал он. Иманкулов подчеркнул, что сотрудники прибыли на место происшествия незамедлительно.
Местное издание Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб сообщило имена выживших в ДТП. Это жители Казахстана Максат Пернебеков и Ахрор Искаков, Барат Танатаров, а также граждане Узбекистана Исраилджон Мирзахмедов и Нуржан Кыргызбаев. В штабе добавили, что водителями автобуса были граждане Казахстана.
Автобус «Икарус», в котором находились 55 пассажиров и два водителя, загорелся на 1068-м км автодороги Самара — Шымкент утром 18 января. Возгорание произошло во время движения транспортного средства. В результате ДТП 52 человека скончались на месте, троим пассажирам и двум водителям удалось спастись.
Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов сообщил РБК, что, по предварительным данным, все погибшие являются гражданами Узбекистана. На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники полиции, медики, спасатели, психологи, там же развернут оперативный штаб.