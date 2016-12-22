В Госдуме рассказали о предложениях по борьбе с нападениями в школах

Речь, в частности, идет о регулировании использования детьми интернета и об изменении требований к охраняющим школы ЧОПам

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Во фракции «Единая Россия» в Госдуме задумались над возможными законодательными мерами в связи с нападениями детей с оружием на своих одноклассников. Об этом РБК сообщил первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев, добавив, что с соответствующим заявлением в ходе пленарного заседания в пятницу выступит его однопартиец Андрей Сапко.

«Он представляет Пермский край и разбирался в ситуации (нападении подростков на школу в Улан-Удэ). Депутат предлагает, во-первых, изучить зарубежный опыт по регулированию Интернета для детей. У нас на сегодняшний день наименее регулируемый Интернет, которым пользуются дети. В других странах существуют определенные ограничения, этот опыт надо изучить», — сказал Исаев.

Парламентарий добавил, что также по Перми есть подозрение на употребление [нападавшим школьником] наркотиков». «На сегодняшний день дети с пятнадцати лет самостоятельно принимают решение, вставать ли на учет в наркологический диспансер, обращаться ли за помощью. Справедливо, на мой взгляд, что пятнадцать лет — это слишком ранний возраст, и есть предложение поднять его до восемнадцати, чтобы до этого времени родители могли принимать решение о лечении», — указал Исаев.

Кроме того, депутат сообщил, что «есть предложение Росгвардии отработать требования к ЧОПам, охраняющим школы». «И мы несомненно готовы поучаствовать в реализации всех предложений», — резюмировал Исаев.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Василий Пискарев сообщил РБК, что его комитет будет держать ситуацию с расследованием нападений в школах на контроле. «Важно детально разобраться в обстоятельствах преступлений и понять, нет ли между ними связи и не существует ли какого-то координатора, направляющего подростков на такие опасные деяния. Если это есть, нужно принимать серьезные меры. Потому что такое влияние на детей — это еще более тяжкое преступление, это фактически подстрекательство к убийству», — подчеркнул он.

Пискарев отметил, что в 2017 году депутаты ужесточили уголовное наказание за склонение детей к суициду и создание так называемых «групп смерти». «И на сегодняшний день мы видим, что таких преступлений стало меньше», — уверяет парламентарий.

Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») не видит необходимости усиления законодательного регулирования интернета. «Трагедии, произошедшие в Пермском крае и республике Бурятия, при всей их чудовищности не должны лишать здравого смысла», — говорит он

«Сегодня все возможности для блокировки групп, где призывают к насилию в школах, у Роскомнадзора есть. В этой связи нецелесообразно вводить дополнительное законодательное регулирование — необходимо отслеживать подобный контент и оперативно блокировать его», — считает парламентарий. «Любые запреты информационных каналов могут лишь ограничить распространение, но не решить суть проблемы. Взгляды и намерения таких людей подобными мерами не изменить», — говорит Левин, отмечая, что для решения проблем и профилактики таких преступлений важнее заниматься воспитанием детей.

В свою очередь, источник РБК в Госдуме также выразил сомнение, что стоит ждать дальнейшего ужесточения законодательства, в частности, по социальным сетям. «Мы таких поправок не готовим. Это, скорее, вопрос правоприменения. Принято достаточно законов, которые позволяют Роскомнадзору в досудебном порядке блокировать группы, призывающие к убийствам, к экстремизму», — добавил собеседник издания.