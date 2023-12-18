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Умер танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов

В Москве нашли мертвым танцора из клипа Little Big Дмитрия Красилова
29-летнего шоумена нашли мертвым в московской квартире. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Накануне он жаловался на плохое самочувствие
Дмитрий Красилов
Дмитрий Красилов (Фото: из личного архива)

В Москве нашли мертвым 29-летнего танцора и шоумена Дмитрия Красилова — он снялся в клипе группы Little Big (Минюст признал иноагентом основателя и солиста группы Илью Прусикина) на песню Uno, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб. О смерти Красилова также написал в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной) певец Стас Костюшкин.

«В это невозможно поверить… Дима Красилов! Пухляш! Ты всегда в нашей памяти… веселый, беззаботный, добродушный… живой!!! Покойся с миром», — написал Костюшкин.

По словам собеседника ТАСС, шоумен был найден мертвым в квартире, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Накануне он жаловался на плохое самочувствие. «Точная причина смерти будет установлена после медицинской экспертизы. Следов криминала нет», — сказал собеседник.

РБК обратился за комментарием к директору Дмитрия Красилова.

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По данным телеграм-канала Shot, тело шоумена было обнаружено в квартире на улице Академика Янгеля. У него были проблемы с сердцем из-за лишнего веса, пишет канал. По предварительным данным, у Красилова случился сердечный приступ. Накануне он был на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив» в кинотеатре «Октябрь», после чего он почувствовал себя плохо и поехал домой. Сегодня он не приехал на работу, директор не смог до него дозвониться. Дверь шоумен также не открыл, тогда вызвали полицию, дверь вскрыли, после чего нашли тело Красилова, сообщает Shot.

Красилов стал известен после выхода клипа на песню Uno группы Little Big, в котором он танцует вог. Группа должна была представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году, но конкурс бы отменен из-за пандемии.

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