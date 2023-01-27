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В список иноагентов попали Ильич из Little Big и представитель Далай-Ламы
Илья Прусикин (Ильич)
В пятницу 27 января Минюст вновь расширил список иноагентов.
В реестр включили:
- Илью Прусикина — лидера группы Little Big, выступающего под псевдонимом Ильич
- Фиделя Агумава — журналиста, в 2012-2013 публиковался в «Парламентской газете», в 2022 году — в Moscow Times
- Эрдни-Басана Омбадыкова — официального представителя Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ
- Рафиса Кашапова — татарского правозащитника
- Дарью Серенко — феминистку и акционистку
Также в реестр внесены «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав — Минюст пояснил, что это организации, созданные ранее внесенными в реестр иноагентов лицами (политологом Андреем Колесниковым и организацией «Роскомсвобода).
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