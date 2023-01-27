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В список иноагентов попали Ильич из Little Big и представитель Далай-Ламы

Илья Прусикин (Ильич)
Илья Прусикин (Ильич) (Фото: Вова Жабриков / ТАСС)

В пятницу 27 января Минюст вновь расширил список иноагентов. 

В реестр включили:

  • Илью Прусикина — лидера группы Little Big, выступающего под псевдонимом Ильич
  • Фиделя Агумава — журналиста, в 2012-2013 публиковался в «Парламентской газете», в 2022 году — в Moscow Times
  • Эрдни-Басана Омбадыкова — официального представителя Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ
  • Рафиса Кашапова — татарского правозащитника
  • Дарью Серенко — феминистку и акционистку

Также в реестр внесены «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав — Минюст пояснил, что это организации, созданные ранее внесенными в реестр иноагентов лицами (политологом Андреем Колесниковым и организацией «Роскомсвобода).

Материал дополняется.

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Андрей Гатинский
иноагенты СМИ Минюст
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