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Умер актер из «Клиники», «Офиса» и «Анатомии страсти» Джек Аксельрод

Умер актер из «Клиники», «Офиса» и «Анатомии страсти» Джек Аксельрод

Актер Джек Аксельрод, известный по второстепенным ролям в сериалах «Клиника», «Офис» (американская версия) и «Анатомия страсти», скончался на 93-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актера.

По информации издания, Аксельрод умер 28 ноября естественной смертью в Лос-Анджелосе.

Актер сыграл в таких сериалах, как «Американская семейка», «В Филадельфии всегда солнечно», «Декстер», «Династия», «Бесстыжие» и «Бруклин 9-9». В «Анатомии страсти» Аксерольд исполнил эпизодическую роль пациента, который долгое время находился в бессознательном состоянии. В сериале «Главный госпиталь» он сыграл гангстера Виктора Джерома.

Кроме того, Аксерольд снялся в фильме «Бананы» 1971 года режиссера Вуди Аллена и картине «Дж. Эдгар» 2011 года Клинта Иствуда, а также появился в «Одиноком рейнджере» (2013) и «Хэнкоке» (2008).

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Колин Берджесс

Аксерольд родился в 1930 году. Он проходил службу капралом в армии США и с февраля 1953 года по февраль 1955 года находился в Германии. По информации The Hollywood Reporter, актер учился на архитектора в Калифорнийском университете в Беркли. Актерскому мастерству он обучался у актрисы Уты Хаген в HB Studios в Нью-Йорке на протяжении шести лет. В дальнейшем игру в кино Аксерольд совмещал с преподаванием в учебных заведениях.

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