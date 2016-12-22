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Движение правозащитника Пономарева заявило о внеплановой проверке Минюста
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Движение правозащитника Пономарева заявило о внеплановой проверке Минюста
Общество, 20:13
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Движение правозащитника Пономарева заявило о внеплановой проверке Минюста
Минюст проведет внеплановую проверку НКО «За права человека». Лидер движения Лев Пономарев связал эту проверку с тем, что его арест и дела, к которым он пытался привлечь внимание, обсуждались на заседании СПЧ с Путиным
Лев Пономарев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Министерство юстиции намерено провести внеплановую проверку движения «За права человека», лидером которого является арестованный за репост правозащитник Лев Пономарев. Сообщение об этом и копия уведомления о проверке НКО опубликованы в блоге Льва Пономарева на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Нам на почту пришло уведомление о внеплановой проверке движения «За права человека» Минюстом», — говорится в сообщении. Документ был отправлен 17 декабря, следует из копии, опубликованной на сайте радиостанции, и подписан главой департамента по делам НКО Владимиром Карповым.

Минюст запросил копии документов с 2016 по 2019 год. Помимо ​документов, относящихся к деятельности бухгалтерии, штатного расписания, данных об участии движения в конкурсах на получение грантов, министерство запросило переписку НКО с ​физическими и юридическими лицами «по вопросам осуществления деятельности, направленной на достижение установленных целей», публикации в СМИ и прочие документы, которые подтверждают, что движение не нарушает уставные цели. «Все документы должны быть сшиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью движения», — говорится в извещении о проведении внеплановой проверки. ​

Документы нужно предоставить в срок до 14 января 2019 года. РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

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Минюст не сообщил правозащитникам, что стало формальным поводом для проведения внеплановой проверки. «Копию распоряжения Минюста о ее проведении (в которой эта информация обычно указывается) нам не прислали, хотя и прописали в приложении к уведомлению», — говорится в сообщении НКО.

Сам лидер движения Лев Пономарев связывает внеплановую проверку со встречей членов Совета по правам человека (СПЧ) с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 12 декабря.

«На этой встрече моя фамилия неоднократно произносилась моими коллегами, как в связи с незаконным задержанием и осуждением, так и в связи с обсуждением «дел «Сети» и «Нового величия». Если приглядеться к ответам Путина, он либо был на стороне действий власти, либо иногда проявлял некоторую нерешительность и говорил что-то вроде «надо разобраться». Внеплановую проверку Минюстом рассматриваю именно как меру, которая должна снять эту нерешительность в словах президента», — сообщил правозащитник в письменном заявлении, также опубликованном на сайте «Эха Москвы». Он также отметил, что опасается ее предсказуемого результата.

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Сам ​Пономарев находится ​под арестом в спецприемнике №1, где отбывает арест за публикацию в Facebook, в которой призывал прийти на несогласованную акцию в поддержку фигурантов «дел «Нового величия» и «Сети».

11 декабря, в ходе заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека журналист Николай Сванидзе обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой проверить законность ареста 77-летнего правозащитника. Президент на просьбу ответил согласием, однако подчеркнул, что невозможно ставить под сомнение решение суда. Он заключил, что попросил генпрокурора Юрия Чайку внимательнее рассмотреть ситуацию с арестом Пономарева. Генпрокуратура уже сообщила о повторной проверке: по ее результатам ведомство не обнаружило нарушений в аресте 77-летнего правозащитника.

Автор: Наталья Демченко.
При участии: Валерий Романов.
Теги: правозащитники , некоммерческие организации , внеплановая проверка , Минюст
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