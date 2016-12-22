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Путин ответил словами о «гапоновщине» на доклад о «деле «Нового величия»
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Путин ответил словами о «гапоновщине» на доклад о «деле «Нового величия»
Общество, 19:35
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Путин ответил словами о «гапоновщине» на доклад о «деле «Нового величия»
Президент сказал, что ему не докладывали о нарушении прав несовершеннолетних во время рассмотрения «дела «Нового величия»
Анна Павликова, обвиняемая в организации экстремистского сообщества «Новое величие» (Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС)

Владимир Путин во время встречи с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) сказал, что ему не докладывали об ущемлении прав несовершеннолетних во время так называемого дела «Нового величия». Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Выступая на заседании СПЧ, член Совета, политический обозреватель Николай Сванидзе обратил внимание президента на уголовные дела движений «Новое величие» и «Сеть». «Это плохие дела, Владимир Владимирович, там пытки, провокации и уже очень тяжелые последствия для здоровья молоденьких девочек, одна из которых несовершеннолетняя», — сказал Сванидзе.

«Меня, честно говоря, забеспокоило то, что вы сказали по поводу того, что совершаются какие-то правонарушения в отношении несовершеннолетних в рамках этих организаций или движений... Безусловно, с этим необходимо поразбираться», — сказал Путин, комментируя выступление Сванидзе. Отвечая на уточняющий вопрос о том, докладывали ему об этих делах или нет, Путин коротко ответил: «Нет».

Сванидзе также обратил внимание президента на то, что в основе «дела «Нового величия» лежит провокация. Журналист рассказал, что собрал подростков в организацию, придумал для нее название и предложил выступить против властей взрослый сотрудник правоохранительных органов. «Не знаю, кто он там, засланный казачок», — добавил Сванидзе.

Он также указал, что именно этим делом занимался правозащитник Лев Пономарев, которого арестовали за перепост призыва выйти на несанкционированный митинг в защиту фигурантов «дела «Нового величия»​.

«Надо посмотреть. То есть вы говорите, что они там гапоновщиной какой-то занимались. Я вообще первый раз об этом слышу, я посмотрю», — пообещал Путин.

Активистов движения «Новое величие» обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ). Шестерых из них, в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, в марте 2018 года поместили под стражу, еще четверых обвиняемых при этом отправили под домашний арест.

Следствие сочло, что целью обвиняемых было свержение конституционного строя. Защитники арестованных утверждали, что все обвинение было построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. В поддержку задержанных была организована общественная кампания, в середине августа Павликову и Дубовик перевели из следственного изолятора под домашний арест.

В поддержку молодых людей, помещенных в СИЗО по этому делу, в Москве прошел несогласованный с властями «Марш матерей». Правозащитник Лев Пономарев был арестован 5 декабря за репост на своей странице в Facebook текста с призывом к участию в этой несанкционированной акции.

Отвечая на вопросы журналистов об обращении матерей девушек к Путину с просьбой прекратить дело против фигуранток «Нового величия», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле дело держат на контроле, но вмешаться не могут, так как идет судебный процесс, а также называл его «очень резонансным».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: "Новое величие" , Владимир Путин , правозащитники , Совет по правам человека
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