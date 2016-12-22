В Госдуме поддержали возвращение курилок в аэропорты

В поддержку законопроекта ранее высказывались руководство Шереметьево и Международная ассоциация аэропортов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, который разрешает появление в аэропортах специальных мест для курения. Об этом сообщает ТАСС.

«Представляется, что предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», — говорится в заключении комитета.

Законопроект, разрешающий установку в аэропортах помещений для курения, был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года по инициативе депутата Сергея Боярского. Депутат указывал на то, что, согласно данным соцопросов, около трети курильщиков не соблюдают запрет на курение, что делает его неэффективным.

В правительстве инициативу депутата не поддержали. В Минздраве заявили, что разрешение на курение даже в специально отведенных для этого помещениях нарушит интересы некурящих. Глава Минтранса Евгений Дитрих также утверждал в сентябре, что пока ведомство возвращения курилок в аэропорты не ожидает. ​«Мы прорабатывали этот вопрос совместно с Министерством здравоохранения. Пока решение, которое сегодня зафиксировано в федеральном законодательстве, меняться не будет», — заявлял он. В конце сентября правительство дало негативное заключение по законопроекту. РБК направил запрос в Минтранс.

Исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин заявил РБК, что поддерживает возвращение курилок в аэропорты в связи с неэффективностью действующего законодательства. «Мы считаем наличие курилок в аэропортах необходимым для сохранения здоровья некурящих граждан. Административный запрет курения на территории и в помещениях аэропортов на практике не только не привел к желаемым результатам, но и ухудшил положение граждан, вынужденных подвергаться воздействию табачного дыма. Эту позицию разделяют комитет Государственной думы по транспорту и строительству, Всероссийское общество инвалидов, все аэропорты, входящие в нашу ассоциацию, авиакомпании, на борту которых участились случаи курения, а также граждане, от которых систематически приходят жалобы на невозможность пользования туалетом, комнатой матери и ребенка и др.», — рассказал он.

В поддержку инициативы высказывалось руководство и самих аэропортов. «Я против курения и не курю, но когда пассажир не имеет возможности покурить, он обязательно курит в туалете, и этим все дышат», — объяснял данную позицию заместитель гендиректора по обслуживанию пассажиров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Кайгородов. 13 декабря в Шереметьево открыли семь специальных павильонов для курильщиков, установленных на расстоянии от зданий терминалов.

Действующий с 2013 года закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение в помещениях аэропортов и близ входов в общественные здания. За нарушение этой нормы грозит штраф на сумму до 1,5 тыс. руб.