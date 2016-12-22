ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,73 66,24 EUR Нал. 76,90 75,39 USD Бирж. 67,06 +0,28 EUR Бирж. 76,23 +0,48 USD ЦБ. 66,75 +0,12 EUR ЦБ. 75,78 +0,39 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3640,00 +96,70 IMOEX 2350,14 -0,38% RTSI 1106,05 -0,66% Brent 58,52 -2,63% DJIA 23785,76 +0,82% Nasdaq 6792,97 +0,58%
В Госдуме поддержали возвращение курилок в аэропорты
Лента новостей
Энди Уорхол и поп-арт: как найти вдохновение на дне консервной банки 19:37, Совместный проект Трамп подписал указ о создании космического командования США 19:35, Политика Порошенко назвал причину возможной мобилизации на Украине 19:23, Политика ФАС назначила новые штрафы «большой тройке» за внутресетовой роуминг 19:11, Технологии и медиа Как сделать ЗОЖ-блюдо вкусным 19:05, РБК и Barilla Конституционный комитет Сирии начнет работу в следующем году 19:05, Политика Власти Франции предложили выплатить премии полицейским на фоне протестов 19:00, Общество В Томске загорелся строительный торговый центр 18:52, Общество Мосгорсуд получил письмо с угрозами убийством из-за Кокорина и Мамаева 18:51, Общество На базе Кольской флотилии создали Арктическую экспедиционную группировку 18:48, Политика Иран ответил на сообщения об уходе «Роснефти» 18:47, Бизнес Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют 18:40, Финансы Как будут праздновать Рождество в Москве 18:34, РБК и Путешествие в Рождество Бывшего главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым 18:29, Политика Сухогруз «Кузьма Минин» сняли с мели у берегов Британии 18:27, Общество Эксперты Давоса сообщили о достижении гендерного равенства через 108 лет 18:24, Экономика «Кинопоиск» составил список лучших сериалов года 18:07, Общество The Guardian включила Дениса Черышева в топ-100 лучших футболистов года 17:53, Спорт Бизнес без отговорок: истории людей, которые справились со страхами 17:53, РБК и «Билайн» Бизнес Дилер Peugeot и Citroen отзовет более 2,8 тыс. автомобилей в России 17:52, Бизнес Госдума поддержала возвращение рекламы пива на постоянной основе 17:51, Общество В Госдуме поддержали возвращение курилок в аэропорты 17:48, Общество В Бразилии арестовали 48 полицейских по подозрению в сотрудничестве с ОПГ 17:32, Общество Минстрой предупредил о невозможности выполнить требования Путина по жилью 17:31, Политика Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в поддержке демократов 17:27, Технологии и медиа НАТО и Китай увеличили отрыв от России в военных расходах 17:15, Экономика Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 17:07, РБК и EXMO Работающие в России германские компании разуверились в росте ее экономики 17:03, Экономика
В Госдуме поддержали возвращение курилок в аэропорты
Общество, 17:48
0
В Госдуме поддержали возвращение курилок в аэропорты
В поддержку законопроекта ранее высказывались руководство Шереметьево и Международная ассоциация аэропортов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, который разрешает появление в аэропортах специальных мест для курения. Об этом сообщает ТАСС.

«Представляется, что предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», — говорится в заключении комитета.

Законопроект, разрешающий установку в аэропортах помещений для курения, был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года по инициативе депутата Сергея Боярского. Депутат указывал на то, что, согласно данным соцопросов, около трети курильщиков не соблюдают запрет на курение, что делает его неэффективным.

В правительстве инициативу депутата не поддержали. В Минздраве заявили, что разрешение на курение даже в специально отведенных для этого помещениях нарушит интересы некурящих. Глава Минтранса Евгений Дитрих также утверждал в сентябре, что пока ведомство возвращения курилок в аэропорты не ожидает. ​«Мы прорабатывали этот вопрос совместно с Министерством здравоохранения. Пока решение, которое сегодня зафиксировано в федеральном законодательстве, меняться не будет», — заявлял он. В конце сентября правительство дало негативное заключение по законопроекту. РБК направил запрос в Минтранс.

Исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин заявил РБК, что поддерживает возвращение курилок в аэропорты в связи с неэффективностью действующего законодательства. «Мы считаем наличие курилок в аэропортах необходимым для сохранения здоровья некурящих граждан. Административный запрет курения на территории и в помещениях аэропортов на практике не только не привел к желаемым результатам, но и ухудшил положение граждан, вынужденных подвергаться воздействию табачного дыма. Эту позицию разделяют комитет Государственной думы по транспорту и строительству, Всероссийское общество инвалидов, все аэропорты, входящие в нашу ассоциацию, авиакомпании, на борту которых участились случаи курения, а также граждане, от которых систематически приходят жалобы на невозможность пользования туалетом, комнатой матери и ребенка и др.», — рассказал он.

В поддержку инициативы высказывалось руководство и самих аэропортов. «Я против курения и не курю, но когда пассажир не имеет возможности покурить, он обязательно курит в туалете, и этим все дышат», — объяснял данную позицию заместитель гендиректора по обслуживанию пассажиров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Кайгородов. 13 декабря в Шереметьево открыли семь специальных павильонов для курильщиков, установленных на расстоянии от зданий терминалов.

Действующий с 2013 года закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение в помещениях аэропортов и близ входов в общественные здания. За нарушение этой нормы грозит штраф на сумму до 1,5 тыс. руб.

Авторы: Георгий Тадтаев, Валерия Комарова.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: борьба с курением , курение
Главное
Правительство Украины предложило ввести новые санкции против россиян Политика
Материалы по теме
В аэропорту Шереметьево установили курилки у терминалов Общество
Депутаты направили законопроект о курилках в аэропортах на доработку Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter