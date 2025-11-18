Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Врачи всех профилей все чаще сталкиваются с пациентами с лишним весом. Такие пациенты нередко прибегают к лечению препаратами, а в медучреждениях наблюдается дефицит профильных специалистов, показал опрос «Справочника врача»

Больше половины участников опроса сервиса «Справочник врача» (54,6%) сообщили, что практически все их пациенты имеют избыточную массу тела из-за профицита калорий и недостатка физической активности (гиподинамии). Опрос в приложении был посвящен вопросам борьбы с ожирением (есть в распоряжении РБК). Чуть больше трети (34,4%) респондентов указали, что такие проблемы имеет половина их пациентов. При этом в опросе участвовали врачи разных специальностей.

Причинами набора лишнего веса опрошенные врачи назвали доступность высококалорийной пищи, сидячий образ жизни и отсутствие пищевой культуры с детства.

Индекс массы тела (ИМТ) — показатель, который помогает оценить, соответствует ли вес человека его росту . Его используют для выявления недостаточного, нормального или избыточного веса для оценки состояния здоровья человека. Показатель рассчитывают по формуле: вес в килограммах делят на рост в метрах в квадрате. Нормальным считаются показатели в диапазоне 18,5–24,9. Выше — избыточный вес, ниже — недостаточный. Показатель больше 30 указывает на ожирение первой степени, выше 35 — ожирение второй степени, а выше 40 — ожирение третьей степени.

В марте министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что распространенность ожирения в России в 2024 году составила 24,6%. В частности, этим заболеванием страдают 20,6% мужчин и 27,4% женщин. По словам Мурашко, особенно опасно заболевание в возрасте 7–11 лет — доля ожирения у этой категории составляет почти 33%.

В то же время, по данным медицинского журнала Lancet, в 2021 году в России распространенность ожирения и избыточного веса среди женщин составляла 67%, среди мужчин — 62%, а, по прогнозу, к 2050 году общая цифра будет около 73%.

Сколько пациентов снижают лишний вес медикаментами

Таким пациентам врачи в основном рекомендуют постепенно уменьшать суточное потребление калорий и увеличить физическую нагрузку. Так ответили 49,8% опрошенных врачей, почти треть обычно направляют пациента к эндокринологу-диетологу. Только 7,7% респондентов указали, что советуют исключить определенные продукты питания и одновременно принимать препараты, способствующие похудению (метформин, сибутрамин, семаглутид и другие). При этом только 1% врачей рекомендовали пациентам исключительно фармакологическую коррекцию. Бариатрические операции (уменьшение объема желудка или кишечника) рекомендовали делать менее 1% участников опроса.

Несмотря на рекомендации, 38,7% опрошенных врачей указали, что их пациенты прибегали к применению лекарственных препаратов для снижения веса. Из тех, чьи пациенты использовали такие препараты, положительно оценили результат 37,8%, указав, что масса уходит быстро, побочные эффекты купируются легко или не возникают, а вес пациенты держат и после окончания приема лекарств. Половина врачей оценили эффект медикаментозной терапии нейтрально, указав, что некоторые пациенты все же столкнулись с набором веса после отмены препарата. О том, что у пациентов после приема было минимальное снижение веса и выраженные побочные эффекты, а после отмены препарата — значительный обратный набор веса, указали 10,5% опрошенных.

Большинство из тех, чьи пациенты не применяли препараты для похудения или не знали об этом, указали, что хотели бы узнать больше информации о медикаментозных способах коррекции массы тела; так ответили 73,7%.

Об отрицательном отношении к применению препаратов для похудения говорил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик Виктор Тутельян. По его мнению, стоит прибегать к таким методам только в случае, если человек страдает от критического ожирения десятки лет, а другие методы — диета, психотерапия, медикаменты — ему не помогают.

По словам основателя мобильного приложения «Справочник врача», терапевта Константина Хоманова, пациенты нередко могут купить рецептурные препаратов для снижения веса без рецепта. «В части аптек фармацевты не спрашивают рецепт, другие — спрашивают, но не ставят отметки о покупке, соответственно, можно покупать на один рецепт достаточно долго и много препаратов, и возмездно или безвозмездно делиться с желающими», — пояснил он.

Главный специалист по направлению «эндокринология» ГК «Медси» Илья Барсуков сказал РБК, что доступность препаратов для снижения веса в связи с появлением многочисленных аналогов оказывает значительный эффект в борьбе с ожирением, хотя на больших цифрах этого пока не видно.

Как сообщила РБК главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Любовь Дроздова, современные препараты для лечения ожирения показали высокую эффективность, но стоит помнить, что диета и физические нагрузки являются основой лечения. Медикаментозную терапию назначает только врач при неэффективности изменения образа жизни или при наличии у пациента сопутствующих заболеваний, отметила она.

Мобильное приложение «Справочник врача» появилось в 2013 году. В нем зарегистрированы больше 465 тыс. врачей из России. Зарегистрироваться в нем может любой человек, но ему будут недоступны инструментарий врача, участие в исследованиях и другие инструменты. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не будучи таковым. Доля таких участников минимальна и, по мнению разработчиков, не сказывается на показателях репрезентативности исследований. В опросе по теме ожирения приняли участие 1598 врачей по всей стране как государственных, так и частных клиник.

Какие врачи работают с лишним весом

Судя по результатам опроса, пациентов с проблемами лишнего веса не всегда ведут профильные специалисты. Так, только 34,2% врачей указали, что в их больнице есть эндокринолог-диетолог. Еще чуть больше трети (34,6%) сообщили, что в их больнице нет такого специалиста, а пациентами с проблемами лишнего веса занимаются терапевты, кардиологи либо гастроэнтерологи. По словам 31,2% врачей, в их больницах проблемами лишнего веса занимаются все специалисты.

Также большая часть врачей сообщила, что в их учреждении нет психолога или психиатра, который работает с пациентами с ожирением, так ответили 64,5% опрошенных. Еще 24% респондентов указали, что в больнице есть специалисты общего профиля, без специализации на ожирении. Только 11,5% ответили, что с ними работают такие специализирующиеся на этой проблемы психологи или психиатры.

По словам Хоманова, проблема отсутствия нужных специалистов в необходимом количестве — это «боль отечественного здравоохранения». «В плане лечения ожирения важно, чтобы этим занимался профильный специалист, с современными знаниями о питании и физнагрузке, о медикаментозном лечении. Отсутствие таких специалистов не главная причина эпидемии ожирения, но их нехватка — это своеобразная подножка человеку, желающему снизить вес», — указал он.

Как указал РБК Барсуков, согласно клиническим рекомендациям, вести пациента с избыточным весом или ожирением может не только эндокринолог, но и гастроэнтеролог, диетолог, терапевт или другие специалисты — в этом вопросе проблем нет. «С другой стороны, есть проблема в том, что все эти врачи не могут эффективно оказать помощь пациенту с ожирением в рамках 12 или 15 минут, заложенных на прием. С этой точки зрения специалистов, которые бы занимались ожирением, действительно нет или, точнее, нет отдельных условий, для того чтобы этим заниматься», — пояснил эндокринолог.

Как должно быть устроено лечение избыточного веса

Барсуков отметил, что лечением диабета должна заниматься так называемая междисциплинарная команда, которая будет включать врачей разной направленности. Роль психологов тоже очень важна, полагает специалист, так как у пациентов с лишним весом может быть расстройство пищевого поведения (РПП), а этот диагноз не могут официально поставить другие врачи.

Барсуков указал, что государство уже заложило эффективные инструменты для борьбы с ожирением, в том числе через федеральные проекты и госпрограммы, к тому же созданы клинические рекомендации, которые описывают комплексный подход к лечению. «Препараты есть. Врачи по большому счету тоже есть. Необходимо, чтобы это все системно заработало», — указал Барсуков.

По словам Дроздовой, решение проблемы ожирения возможно только при комплексном подходе: объединении медицинской науки, профилактики, образовательных программ и сопровождения пациента на каждом этапе.

«Центры здоровья помогают пациентам контролировать факторы риска развития хронических заболеваний и являются ключевым элементом реализации федерального проекта «Здоровье для каждого». Новая парадигма работы центров здоровья для взрослых основана на индивидуальном подходе, персонализированных рекомендациях и диспансерном наблюдении пациентов с факторами риска, к которым относится избыточная масса тела и ожирение. Лечение ожирения — это очень серьезная межведомственная работа, требующая четкой маршрутизации», — сообщила она.

Как указала Дроздова, специалистом первого контакта для человека с ожирением является терапевт и только при наличии показаний он направляет пациента к узким специалистам, в том числе эндокринологу. Согласно алгоритму ведения пациента с избыточной массой тела или ожирением, в зависимости от того, есть ли сопутствующие заболевания, степени ожирения, путь пациента различается.