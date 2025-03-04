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Общество ,  
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Минздрав сообщил, что почти четверть россиян страдают ожирением

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Почти четверть россиян (24,6%) страдают ожирением, причем его распространенность среди женщин выше, чем у мужчин. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Женщины за здоровое общество».

«24,6% — распространенность ожирения в 2024 году, среди мужчин — 20,6%, среди женщин — 27,4%», — следует из материалов презентации выступления министра.

По его словам, особенно опасно ожирение в возрасте 7–11 лет. Доля людей, страдающих ожирением в этой категории, составляет почти 33%, отметил он. «Поэтому в 2023 году мы утвердили комплекс мер по борьбе с ожирением у детей», — сказал Мурашко.

В число мер по борьбе с ожирением у несовершеннолетних в частности входят:

  • скрининговое обследование в рамках профосмотра по формированию групп риска детей с отклонением массы тела;
  • программы по организации питания и двигательной активности в школах;
  • формирование подходов к экспертной оценке рекламной продукции по вопросам питания детей с точки зрения ее влияния на общественное здоровье.

Мурашко назвал число страдающих ожирением россиян
Общество
Фото:West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press

Ожирение — формирование чрезмерных жировых отложений в организме. Для их оценки используется принятый Всемирной организацией здравоохранения индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается как отношение веса (кг) к росту (м), возведенное в квадрат. Если ИМТ ниже 18,5, значит, имеет место дефицит веса, значения 18,5–25 соответствуют нормальному весу. ИМТ 25–30 говорит о стадии предожирения, 30–35 — об ожирении первой степени, 35–40 — второй степени, более 40 — третьей степени.

В октябре 2024 года Мурашко заявил, что число россиян с диагнозом «ожирение» увеличилось на 10% за последние пять лет. В 2023 году Мурашко также утверждал, что ожирением в России все больше страдают молодые люди. Он предупредил, что проблемы с весом в детском возрасте могут привести к развитию ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистым заболеваниям. Тогда среди причин распространения заболеваемости он назвал пандемию и снижение активности.

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Михаил Мурашко

политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
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