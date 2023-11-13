Главу полиции Выборга задержали по делу о взятке от «черных лесорубов»

Главу полиции Выборга задержали по делу о взятке от «черных лесорубов»

Следствие считает, что начальник полиции в течение двух лет получал взятки на общую сумму более 8 млн руб. от лиц, которые занимаются нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области заподозрили в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сообщают Следственный комитет и петербургская полиция. Его задержали.

Имени подозреваемого следователи не приводят, по состоянию на март 2023 года управление возглавлял полковник полиции Роман Ильин. Он руководил им с весны 2020 года.

Начальника управления полиции задержали в рамках расследования дела о незаконной вырубке леса. По данным следователей, с 2020 по 2022 год он каждый месяц получал взятки в обмен на оказание покровительства «черным лесорубам» в Выборгском районе. Общая сумма взяток превысила 8 млн руб.

Дома и на работе у задержанного идут обыски.

В конце октября по делу о нелегальной вырубке в Ленобласти был задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Выборгскому району Владимир Катанович. Ему вменили превышение должностных полномочий и арестовали на два месяца.

Как писало издание 47news, по версии следствия, Катанович и его коллеги нашли в Выборгском районе примерно 5 куб. м нелегально вырубленного леса. Древесину, согласно процедуре, решили перевезти на ответственное хранение. Катанович организовал перевозку бревен с помощью местного предпринимателя, полицейские расплатились с ним за услугу частью изъятой древесины — двумя лесовозами, ее стоимость оценили в 600 тыс. руб.