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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи предупредили о параличе здравоохранения КНР при новой вспышке COVID

Financial Times: эксперты заявили Си Цзиньпину, что КНР не справится с новой волной COVID
Систему здравоохранения в КНР в случае новой вспышки COVID-19 ждет коллапс, сообщает Financial Times. Опасная ситуация сложилась из-за приверженности Китая политике COVID Zero.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Пекину не удалось подготовиться к вспышке заболеваемости COVID-19, которая последует за ослаблением карантинных ограничений, пишет Financial Times со ссылкой на китайских врачей, которых газета опросила в этом месяце. «Медицинская система, вероятно, будет парализована, когда столкнется с массовыми заболеваниями», — сказал один из собеседников в государственной больнице Уханя.

Financial Times сообщил, что медики и чиновники органов здравоохранения предупредили председателя КНР Си Цзиньпина о проблемах в надежде, что китайский лидер сменит политику в области борьбы с COVID-19.

По мнению экспертов, главной причиной, которая может привести к коллапсу, является политика COVID Zero (предполагает жесткие локдауны, в том числе городов-миллионников, и массовое принудительное тестирование на коронавирус. — РБК). Специалисты заявили, что эта политика привела к тому, что Китай не уделил первоочередное внимание созданию надежной профилактики  массовой вспышки, а сосредоточился на сдерживании. Из-за этого нужные ресурсы не были направлены на подготовку к лечению наиболее уязвимых групп населения. По сообщению FT, только 40% китайцев старше 80 лет получили три прививки отечественной вакциной. В итоге Пекин создал ситуацию, в которой страна неизбежно столкнется с очередной волной COVID-19 при попытке смягчить ограничения.

«Новая волна заболевания, которая произойдет в случае смягчения ограничений, — это просто огромное количество случаев за короткий промежуток времени», — считает Бен Коулун, профессор эпидемиологии в Университете Гонконга. Рост числа инфицированных может привести к чрезмерной нагрузке на медицинскую систему Китая, с которой она будет не в состоянии справиться.

Китай проводит политику нулевой терпимости к пандемии (COVID Zero). Такой курс предполагает введение карантина и жесткого локдауна в районах, где выявлен рост заболеваемости, а также повсеместное ношение средств индивидуальной защиты. Власти тщательно отслеживают перемещения граждан в зонах, где введен карантин, и приостанавливают работу общественного транспорта. Остальные страны не вводили столь жестких ограничений, как закрытие целых городов, и отменяли введенные меры в моменты спада заболеваемости.

ВОЗ предполагала, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием, которое будет повторяться каждый год, и критиковала политику Китая. Организация сочла, что подобная стратегия подрывает стабильность из-за негативного влияния на права человека и на экономику и заявила о необходимости перехода к другой политике.

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11 ноября китайская Национальная комиссия по здравоохранению объявила о смягчении противоковидных ограничений и ввела 20 поправок к прежней политике. Сокращен срок карантина для людей, контактировавших с заболевшими, а также для приезжающих из других стран. Также власти больше не будут отслеживать так называемые вторичные контакты, то есть контакты не с самим заболевшим, а с теми, кто контактировал с ним.

Официальное число случаев заболевания в Китае в середине осени резко выросло. По статистике ВОЗ, на 14 ноября там зафиксированы 91 тыс. случаев заражения и 253 смерти.

16 ноября в городе Гуанчжоу был объявлен локдаун, что привело к бунту.  Недовольные вышли на улицы и снесли ограждения, которые поставили власти для препятствования распространению заболеваемости. Весной подобный локдаун вводили в Шанхае, что также вызвало акции протеста.

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Теги
Анна Гриднева
коронавирус Китай Врачи
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