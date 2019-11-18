Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В законопроект о домашнем насилии вписали «преследование», строительство моста через Лену, встреча Джонсона с «экс-агентом КГБ», в России предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах; главные новости — в обзоре РБК

Железнодорожный мост через реку Лена (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

В законопроекте о домашнем насилии появилось определение «преследования»

Соответствующие поправки депутаты подготовили к заседанию рабочей группы по подготовке законопроекта.

Под преследованием в документе понимаются «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем».

Кроме того, под данное определение попадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность.

Депутаты также предлагают запретить общественным организациям, занимающимся профилактикой семейно-бытового насилия, информировать силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы.

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Президент наложил на письмо главы Якутии Айсена Николаева с просьбой предусмотреть в бюджете средства на строительство моста через реку Лена резолюцию: «Ситуация созрела до реализации», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.