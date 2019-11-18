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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
В законопроект о домашнем насилии вписали «преследование», строительство моста через Лену, встреча Джонсона с «экс-агентом КГБ», в России предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах; главные новости — в обзоре РБК
Железнодорожный мост через реку Лена (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

В законопроекте о домашнем насилии появилось определение «преследования»

Соответствующие поправки депутаты подготовили к заседанию рабочей группы по подготовке законопроекта.

  • Под преследованием в документе понимаются «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем».
  • Кроме того, под данное определение попадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность.
  • Депутаты также предлагают запретить общественным организациям, занимающимся профилактикой семейно-бытового насилия, информировать силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы.

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент наложил на письмо главы Якутии Айсена Николаева с просьбой предусмотреть в бюджете средства на строительство моста через реку Лена резолюцию: «Ситуация созрела до реализации», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

  • По данным издания, в той же резолюции Владимир Путин поручил правительству внести предложение главы Якутии на рассмотрение.
  • Власти республики вели переговоры о реализации проекта с потенциальными инвесторами, примерная стоимость моста оценили в 82,9 млрд руб. с учетом НДС. Предполагается, что 54,2 млрд руб. выделят из федерального (47,8 млрд руб.) и регионального (6,4 млрд руб.) бюджетов.
  • В 2014 году строительство моста через Лену отложили из-за того, что средства направили на постройку Крымского моста. В 2018 году Минэкономразвития включило проект в план развития инфраструктуры.

Джонсон встречался с «экс-агентом КГБ» вскоре после отравления Скрипалей

В апреле 2018 года нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встречался с «бывшим агентом КГБ», бизнесменом Александром Лебедевым, сообщает The Guardian. Представитель Лебедева подтвердил изданию, что такая встреча имела место.

  • Как пишет газета, Джонсон, на тот момент занимавший пост министра иностранных дел, без личной охраны отправился на вечеринку сына Лебедева Евгения в Италию.
  • По данным The Times, Александра Лебедева включили в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании. В документе говорилось, что сын бизнесмена неоднократно приглашал Джонсона на свои вечеринки.
  • Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери в марте 2018 года. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинил Россию в нападении, Москва все обвинения отрицает.

В ОНФ предложили сократить часы продажи алкоголя

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ужесточить правила продажи алкоголя и на час сократить время его реализации. Соответствующую инициативу организация направила в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства, пишут «Известия» со ссылкой на документы.

  • Согласно идее ОНФ, продажу алкоголя предлагается запретить после 22:00 по местному времени. Сейчас спиртное можно приобрести с 08:00 до 23:00, при этом регионы могут устанавливать более жесткие ограничения.
  • Данную инициативу поддержали в Минздраве, ее обсуждают в Госдуме, но «положительного решения» по документу пока нет, заявил член центрального штаба ОНФ, депутат Николай Говорин.
  • По словам депутата, реализация запрета поможет примерно на 9–14% снизить число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.
Автор: Константин Нагаев
Теги: домашнее насилие, река Лена, Борис Джонсон, продажа алкоголя
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В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Политика
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Политика
Джонсон встречался с «экс-агентом КГБ» вскоре после отравления Скрипалей
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