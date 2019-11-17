Джонсон встречался с «экс-агентом КГБ» вскоре после отравления Скрипалей

Как пишет Guardian, нынешний премьер Британии в апреле 2018 года встречался с бизнесменом Александром Лебедевым, которого газета называет «экс-агентом КГБ». Его представитель настаивает, что во встрече не было ничего необычного

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В апреле 2018 года, примерно через месяц после покушения на Скрипалей в Великобритании, премьер-министр этой страны Борис Джонсон встречался с бизнесменом и «бывшим агентом КГБ» Александром Лебедевым. Эту информацию The Guardian подтвердил представитель предпринимателя.

Как пишет газета, после саммита НАТО, в том числе посвященного отравлению в Солсбери, Джонсон, занимавший пост министра иностранных дел, без личной охраны отправился в Италию на вечеринку сына Лебедева Евгения. О поездке Джонсона было известно еще в июле 2019 года, однако изначально Лебедев-старший отрицал, что виделся с нынешним премьер-министром. Впрочем, теперь его представитель признал, что на мероприятии их встреча состоялась.

«Он часто ездит туда [в Италию] со своим сыном. Он часто в Европе и за эти годы познакомился там практически со всеми друзьями Евгения. Так что в этой встрече нет ничего особенно необычного», — заявил представитель Лебедева.

Газета называет бизнесмена, чья семья владеет британскими газетами The Independent и Evening Standart, «бывшим агентом КГБ» — Лебедев действительно служил там, но утверждает, что не имеет к спецслужбе отношения. «Нет у меня никаких спецслужбовских связей, перестаньте. Это было в 1992 году. Я уволился, и нет никакого КГБ давным-давно», — говорил бизнесмен в интервью Forbes.