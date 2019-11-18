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Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.

Материалы опубликованы в новом разделе на сайте ведомства. В нем рассказывается о начале восстания в августе 1944 года и участии в боевых действиях против нацистов примерно 60 тыс. словаком. «И только благодаря всесторонней интенсивной помощи и, главное, быстрому продвижению Красной Армии на выручку восставшим страна впоследствии была освобождена от фашистов», — говорится в тексте.

Как следует из представленных документов, 31 августа 1944 года 1-й Чехословацкий армейский корпус перешел под командование 4-го Украинского фронта. Осенью начальник Украинского штаба, генерал-лейтенант Тимофей Строкач докладывал в Генштаб Красной Армии о том, что словацкие партизаны и командиры просят помочь им с людьми, авиацией и боеприпасами.

«Словацкие солдаты и офицеры сильно ненавидят немцев и горят желанием поскорее очистить свою страну от оккупантов с помощью Красной армии, которую ждут с нетерпением…», — приводит Минобороны политдонесение 1-го Украинского фронта о ситуации на занятой словацкими повстанцами территории.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Словакия, Минобороны, документы
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