Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда от нацистов

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции. Материалы размещены на сайте ведомства.

Речь идет о журнале боевых действий Третьего Украинского фронта, 57-й армии, политдонесениях, наградных документах на отличившихся воинов советской армии, свидетельствах о зверствах гитлеровских войск на территории Югославии. Также в открытом доступе ведомство разместило статьи из советских газет, в которых описывается торжественная атмосфера при освобождении Белграда.

Белградская стратегическая наступательная операция завершилась 20 октября 1944 года. В боях за освобождение Белграда погибли свыше 2,9 тыс. бойцов Народно-освободительной армии Югославии и около 1 тыс. воинов Красной Армии. 22 октября 1944 года в ознаменование освобождения Белграда в Москве был дан салют из 324 орудий 34 артиллерийскими залпами.

11 октября Минобороны рассекретило документы в честь 75-й годовщины освобождения Риги от нацистов. В сентябре ведомство обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды освобождения Таллина от гитлеровских войск.