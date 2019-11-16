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Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

«Росатом» опубликовал секретный приказ 1955 года о создании первой отечественной крылатой ракеты П-5, которая стала прообразом современных калибров.

Среди архивных документов, которые госкорпорация рассекретила к 75-летию атомной отрасли в 2020 году, есть факсимиле приказа за подписью замглавы Минсредмаша Борисом Ванниковым.

Приказ обязывает Опытное конструкторское бюро № 52 создать 40 экспериментальных самолетов-снарядов системы П-5 для подводной лодки.

Министерству среднего машиностроения предписывается выдать ОКБ № 52 технические требования к боевой части ракеты.

Самолет-снаряд системы П-5 стал первой в мире крылатой ракетой морского базирования с автоматически раскрывающимся после старта крылом. Пуск П-5 производился из надводного положения.

Ракету приняли на вооружение в 1959 году, а с 1962 года ей начали вооружать надводные корабли. Боевая часть П-5 могла нести фугасный или ядерный заряд. Раскрывающееся крыло стало классической механикой в мировом ракетостроении.

Теги: Росатом, крылатая ракета
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