ФСБ рассекретила информацию об эстонских карателях

Части охранников лагеря под Псковом после войны удалось избежать уголовного преследования

Фото: Дмитрий Дебабов / РИА Новости

Управление Федеральной службы безопасности по Псковской области рассекретило материалы уголовного дела о преступлениях, которые во время Великой Отечественной войны совершали каратели из Эстонии. Речь идет о тех, кто служил охранником в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает агентство «РИА Новости».

Подробности своей деятельности рассказали трое бывших охранников. Они сообщили о том, как избивали заключенных, доводили их до изнеможения и смерти, расстреливали военнопленных.

В материалах ФСБ есть фамилии более десятка эстонцев, служивших в охране. Известно, что после войны трое из них были расстреляны по приговору советского суда. По меньшей мере шесть человек найти в итоге не удалось, и они избежали уголовного преследования.

Псков был захвачен немецкими войсками 8 июля в ходе наступления на Ленинград. В течение трех лет вся Псковская область входила в так называемый рейхскомиссариат Остланд вместе с Эстонией, Латвией и Литвой.