В аэропорт Махачкалы прорвались протестующие из-за рейса из Израиля

Собравшиеся ищут среди прилетевших пассажиров из Израиля. Накануне в Хасавюрте люди пришли к отелю, где якобы были постояльцы из Израиля. Глава Дагестана Меликов заявил, что людей спровоцировал фейком экстремистский ресурс

В аэропорт Махачкалы прорвались протестующие из-за рейса из Тель-Авива. Об этом сообщает RT и «Осторожно новости». Они прорвались на взлетно-посадочную полосу и в здание терминала, сообщает «Подъем».

У аэропорта Махачкалы перед прилетом рейса из Тель-Авива собралась толпа людей. Прилет рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из аэропорта Бен-Гурион был намечен на 19:00 мск, однако самолет задержался и сел только в 19:17, следует из данных табло.

Собравшиеся проверяли паспорта у пассажиров выезжающих из аэропорта машин в поисках людей, прилетевших из Израиля, писала Baza.

Вечером 28 октября группа людей собралась у отеля «Фламинго» в Хасавюрте после того, как в телеграм-каналах появилась информация о том, что там проживают израильтяне. Собравшиеся потребовали выселить их и выслать из Дагестана. На фоне происходящего в Хасавюрте люди также собрались на акцию в Махачкале.

На следующий день, 29 октября, глава республики Сергей Меликов заявил, что причиной схода людей стала провокация и фейк, который распространили «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России». После разъяснений местных властей собравшиеся разошлись по домам, сказал глава Дагестана.

Меликов заявил, что произошедшее в Хасавюрте и Махачкале — пример того, что совершаются попытки «раскачать обстановку» в России на фоне событий на Ближнем Востоке. «Необходимо провести тщательные действия по обнаружению и нейтрализации тех деструктивных сил, что толкают наших ребят на нарушение общественного порядка», — подчеркнул он.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа в своем заявлении призвал не дать «нашим врагам использовать нас в качестве инструмента разжигания межконфесиональной и межнациональной розни».

Депутат Госдумы, экс-мэр Дербента Хизри Абакаров призвал не поддаваться на провокации, а также выразил мнение, что «бесчинства» в секторе Газе совершают люди, «у которых нет национальности». «Многие евреи по всему миру записывают обращения о том, что они против всего этого безумия и насилия и им стыдно за то, что творится в Газе», — подчеркнул он.

Вечером 29 октября административные протоколы составили на участников несанкционнированного митинга в Черкесске (Карачаево-Черкессия) в поддержку Палестины.

Глава региона Рашид Темрезов ранее днем отмечал, что события в зоне обострения палетино-израильского конфликта «не могут никого оставить равнодушными», но, по его словам, находятся те, кто использует «искренние чувства людей» с целью «дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране и на Северном Кавказе, в частности».

По его словам, они используют «стандартные приемы распространения фейковой информации», а именно вбросы и манипуляции в попытке «раскачать ситуацию, спровоцировать межнациональные конфликты, расколоть наше общество».

Не идти «на поводу у провокаторов» призвали власти Чечни. Министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале написал, что представители всех народов, проживающих в России, имеют равные права и нельзя допустить разжигания межнациональной розни.