МАГАТЭ сообщило о начале восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

Атомная станция более двух недель получает электроэнергию для охлаждения неработающих реакторов и охлажденного топлива от дизельных генераторов. Начатый процесс позволит восстановить подачу энергии по двум поврежденным ЛЭП

Запорожская АЭС (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, прерванного в сентябре, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говорится на сайте организации.

«После интенсивных консультаций начался процесс, ведущий к восстановлению внешнего электроснабжения — через линии «Днепровская» и «Ферросплавная-1», — заявил Гросси. В сообщении МАГАТЭ говорится, что эти линии электропередачи нуждаются в ремонте.

Глава агентства отметил, что Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ по этому вопросу. «Никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации в этом отношении», — сказал он.

О прекращении подачи электроэнергии по ЛЭП «Днепровская» на АЭС сообщили 23 сентября. Это связали с «огневым воздействием» ВСУ. Исходя из сообщений ЗАЭС, «Ферросплавная-1» была отключена в мае этого года.

Эти линии используются для обеспечения собственных нужд станции, все шесть блоков которой остановлены. Энергия необходима для охлаждения реакторов и отработавшего топлива, отметили в МАГАТЭ. Повышения их температуры зафиксировано не было.

Из-за отключения «Днепровской» 23 сентября атомная станция в десятый раз с начала конфликта оказалась без внешнего питания, энергию подавали резервные дизельные генераторы. В МАГАТЭ рассказали, что на АЭС работают семь генераторов, еще 13 находятся в режиме ожидания для чередования в работе.