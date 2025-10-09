 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

МАГАТЭ сообщило о начале восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Атомная станция более двух недель получает электроэнергию для охлаждения неработающих реакторов и охлажденного топлива от дизельных генераторов. Начатый процесс позволит восстановить подачу энергии по двум поврежденным ЛЭП
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, прерванного в сентябре, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, говорится на сайте организации.

«После интенсивных консультаций начался процесс, ведущий к восстановлению внешнего электроснабжения — через линии «Днепровская» и «Ферросплавная-1», — заявил Гросси. В сообщении МАГАТЭ говорится, что эти линии электропередачи нуждаются в ремонте.

Глава агентства отметил, что Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ по этому вопросу. «Никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации в этом отношении», — сказал он.

О прекращении подачи электроэнергии по ЛЭП «Днепровская» на АЭС сообщили 23 сентября. Это связали с «огневым воздействием» ВСУ. Исходя из сообщений ЗАЭС, «Ферросплавная-1» была отключена в мае этого года.

Директор ЗАЭС рассказал о работе над обеспечением станции водой
Общество

Эти линии используются для обеспечения собственных нужд станции, все шесть блоков которой остановлены. Энергия необходима для охлаждения реакторов и отработавшего топлива, отметили в МАГАТЭ. Повышения их температуры зафиксировано не было.

Из-за отключения «Днепровской» 23 сентября атомная станция в десятый раз с начала конфликта оказалась без внешнего питания, энергию подавали резервные дизельные генераторы. В МАГАТЭ рассказали, что на АЭС работают семь генераторов, еще 13 находятся в режиме ожидания для чередования в работе.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Запорожская АЭС Рафаэль Гросси МАГАТЭ
Материалы по теме
Картаполов пригрозил «ударить очень больно» в ответ на атаки на ЗАЭС
Политика
Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по ЗАЭС
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о нехватке энергоснабжения на ЗАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 17:05
Ученые объяснили революционность открытия лауреатов Нобелевки по химии Технологии и медиа, 20:25
Шесть человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Новосибирске Общество, 20:20
Фильм с Хабенским в главной роли взял гран-при фестиваля «Маяк» Стиль, 20:18
Россиянка погибла при срыве в пропасть автобуса с туристами в Абхазии Общество, 20:17
«Трактор» впервые за пять матчей победил в КХЛ Спорт, 20:13
Путин пообещал компенсации от России за крушение самолета AZAL Политика, 20:10
Трамп анонсировал поездку в Египет для подписания соглашения по Газе Политика, 20:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Появились кадры с места поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Общество, 19:58
Глава ФИФА допустил перенос чемпионатов мира на другое время года Спорт, 19:58
Как получить Нобелевскую премию по литературе: рецепт Ласло Краснахоркаи Стиль, 19:56
Токаев посетит Россию с государственным визитом 12 ноября Политика, 19:56
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Мосбиржа выявила у акций ПИКа несоответствие первому уровню листинга Инвестиции, 19:38
Кремль сообщил о переносе Российско-Арабского саммита Политика, 19:37