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Пятнадцать детей обвиненной в торговле людьми женщины отправили к бабушке

Омбудсмен: 15 детей обвиненной в торговле людьми женщины отправили к бабушке
Фото: Andrew Angelov / Shutterstock
Фото: Andrew Angelov / Shutterstock

Пятнадцать детей, против матери которых завели дело о торговле людьми, находятся у бабушки в полной безопасности, сообщила «РИА Новости» уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Дети находятся у бабушки в полной безопасности. Со своей стороны держу на контроле жизнеустройство детей», — сообщила Ярославская.

17 октября в Москве задержали женщину, на иждивении которой находятся 15 детей, по подозрению в торговле несовершеннолетними (п. «а», «б», «з» ч. 3 ст. 127.1 УК). Вместе с женщиной задержали ее подельницу, которая, по информации Shot, руководит приютом для женщин.

Расследование начали после того, как в крови мальчика 2015 года рождения обнаружили «запрещенный к применению при его заболевании лекарственный препарат». «112» пишет, что у мальчика гипогликемия — снижение уровня сахара в крови. Женщина давала ему препарат «Глибенкламид», который уменьшает концентрацию глюкозы в плазме крови.

Женщина утверждала, что родными ей приходятся двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения, однако прокуратура установила, что в 2010 году ей сделали операцию и рожать она больше не могла.

Экспертиза показала, что неродными ей приходятся пятеро детей, а при регистрации мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения она предоставила в органы загса «заведомо ложные сведения».

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Mash сообщил, что в 2011 году СМИ назвали ее «самой счастливой мамой». На тот момент у нее было уже шестеро детей и она планировала продолжать рожать, потому что «чем больше детей, тем легче их воспитывать».

Теги
Москва Дети торговля людьми уполномоченный по правам ребенка
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