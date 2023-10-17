Против сбившей женщину сотрудницы ЖКХ завели уголовное дело

В Щелково возбудили дело после наезда сотрудницы управкомпании на женщину

Место происшествия (Фото: mosoblproc / Telegram)

Против сотрудницы управляющей компании, которая сбила женщину, скрываясь от недовольных жильцов дома в подмосковном Щелково, возбудили уголовное дело, сообщает региональная прокуратура.

Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.

Авария произошла 17 октября на ул. Космодемьянской около 14:15, рассказали РБК в пресс-службе главка МВД по Московской области. Женщина сбила местную жительницу на легковом автомобиле. По информации регионального минздрава, пострадавшую госпитализировали, ее состояние оценили как средней степени тяжести.

Как сообщил ТАСС, наезд совершила сотрудница управляющей компании одного из домов. Она сбила и переехала девушку, которая «препятствовала ей в желании скрыться» от недовольных жильцов.

Телеграм-канал Baza писал, что жильцы хотели выяснить, почему в их доме постоянные проблемы с отоплением.