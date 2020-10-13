На вокзалах Москвы за день оштрафовали почти 150 человек без масок
Во время проверок на трех столичных вокзалах выявили 147 нарушителей масочного режима, на них составлены административные протоколы. Об этом сообщила главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова, передает агентство городских новостей «Москва».
«Составлено 147 протоколов по ст. 3.18.1 ч. 4 (нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы). Статья предусматривает штраф в размере 5 тыс. руб.», — уточнила она.
Рейды проводились на Казанском, Ярославском и Ленинградском вокзалах. В них участвовали полицейские, сотрудники ОАТИ и ГКУ «Организатор перевозок».
Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов 13 октября заявил, что с 12 мая в столице за отсутствие масок и перчаток оштрафовали около 100 тыс. пассажиров общественного транспорта. По его словам, в сутки в городе организуют около 100 проверочных рейдов, участники которых следят за соблюдением перчаточно-масочного режима.