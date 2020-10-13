На вокзалах Москвы за день оштрафовали почти 150 человек без масок

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Во время проверок на трех столичных вокзалах выявили 147 нарушителей масочного режима, на них составлены административные протоколы. Об этом сообщила главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова, передает агентство городских новостей «Москва».

«Составлено 147 протоколов по ст. 3.18.1 ч. 4 (нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы). Статья предусматривает штраф в размере 5 тыс. руб.», — уточнила она.

Рейды проводились на Казанском, Ярославском и Ленинградском вокзалах. В них участвовали полицейские, сотрудники ОАТИ и ГКУ «Организатор перевозок».

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов 13 октября заявил, что с 12 мая в столице за отсутствие масок и перчаток оштрафовали около 100 тыс. пассажиров общественного транспорта. По его словам, в сутки в городе организуют около 100 проверочных рейдов, участники которых следят за соблюдением перчаточно-масочного режима.