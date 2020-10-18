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Елизавета II помиловала остановившего теракт бивнем убийцу

В ноябре 2019 Стивен Галлант помог с помощью бивня нарвала остановить Усмана Хана, зарезавшего двух человек на Лондонском мосту. Сам Галлант был осужден в 2005 году за убийство
Фото:David Davies / PA / AP
Фото: David Davies / PA / AP

Королева Великобритании Елизавета II помиловала 42-летнего Стивена Галланта, который помог остановить террориста на Лондонском мосту в ноябре 2019 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Галлант был осужден за убийство пожарного в 2005 году на 17 лет тюрьмы. 29 ноября 2019 года мужчина получил разрешение выйти из тюрьмы для участия в реабилитационном мероприятии для заключенных. Он оказался недалеко от Лондонского моста, где 28-летний Усман Хан зарезал двух выпускников Кембриджского университета.

У Галланта с собой был бивень нарвала (морского млекопитающего из отряда китовых), который ему подарил государственный служащий. С помощью него он помог остановить вооруженного ножами и муляжем жилета смертника Хана до прибытия полиции, которая в итоге ликвидировала террориста.

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Фото:Dominic Lipinski / AP

17 октября британский Минюст сообщил, что Елизавета II применила редко используемую королевскую прерогативу помилования по совету правительства. Издание сообщает, что власти признали «исключительно смелые действия» Галланта.

Окончательное решение о его освобождении должна принять комиссия по условно-досрочному освобождению, однако вероятность отказа крайне мала. По информации Daily Mail, Галлант был образцовым заключенным и собирался подать прошение о досрочном освобождении через десять месяцев.

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Усман Хан напал на прохожих днем 29 ноября 2019 года в центре британской столицы. Он нанес удары ножами пятерым людям, двое из которых впоследствии умерли в больнице. Другие прохожие помогли остановить террориста, пока не приехала полиция и не застрелила его.

Хан проживал в графстве Стаффордшир и в 2012 году был осужден за преступления, связанные с терроризмом. В 2018 году он вышел на свободу.

Автор
Михаил Котляр
Великобритания помилование теракт Елизавета II
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