РПЦ предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь

РПЦ предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь

С точки зрения христианства эмбрион становится отдельным от матери человеческим существом и обретает право на жизнь с момента зачатия, указывает РПЦ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Русская православная церковь (РПЦ) предложила законодательно закрепить за эмбрионом право на жизнь с момента зачатия и признать его отдельным от матери существом. Это следует из проекта документа, опубликованного на сайте РПЦ с целью получения отзывов от епархий и общественного обсуждения.

РПЦ предлагает считать эмбрион «не просто оплодотворенным яйцом», а «уникальным развивающимся человеческим существом».

«На всем протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не может считаться частью тела матери, его нельзя отождествить с органом или частью органа материнского организма...Таким образом, аборт на любом сроке беременности является убийством человека», — говорится в документе под названием «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия».

Исходя из того что эмбрион является человеком, РПЦ предлагает законодательно закрепить за ним ряд прав — право на жизнь, право на человеческую идентичность и право на развитие. Церковь также предлагает признать недопустимыми научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание.