РПЦ предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь

Так как Священное Предание Церкви «однозначно приравнивает аборт к убийству» вне зависимости от способа, которым он производится, и срока беременности, РПЦ указывает на недопустимость такого понятия, как «право на аборт», а также отношение к абортам как к инструменту «планирования семьи».
Осуждает церковь и использование абортивных контрацептивов, а также использование гормональных контрацептивов. Их назначение, говорится в документе, «при сочетании с половой близостью может привести к аборту на самой ранней стадии развития эмбриона», говорится в документе.
Сам по себе аборт является серьезной моральной и физической травмой для женщины, признает РПЦ. Однако это не снимает ответственности с женщины за совершенный грех, который необходимо искупить через покаяние.
РПЦ уделяет внимание случаям «крайней материальной нужды», из-за которой женщины решаются на аборт. Для того чтобы избежать таких абортов, нужны меры профилактики со стороны и государства, церкви и общества.
Помимо этого, РПЦ призывает государство гарантировать право врачей на отказ от совершения аборта «по соображениям христианской совести», а также указывает, что грех за убийство эмбриона «ложится и на душу врача, производящего аборт». Кроме того, РПЦ считает недопустимой ситуацию, когда ответственность врача за жизнь матери выше, чем за жизнь нерожденного ребенка.
Это не первый раз, когда церковь предлагает приравнять аборты к убийству на законодательном уровне. Так, например, РПЦ требовала исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Депутат от «Справедливой России» Елена Мизулина и единоросс Сергей Попов в мае 2015 года вносили в Госдуму соответствующий проект, а Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ноябре 2016 года заявил, что поддерживает данную инициативу. Однако законопроект был отклонен из-за опасений, что это приведет к росту количества нелегальных абортов. Кроме того, экспертная группа в правительстве большинством голосов отклонила петицию на эту же тему на сайте Российской общественной инициативы. Она собрала более 100 тыс. подписей и была направлена для рассмотрения на федеральном уровне.
Представители РПЦ предлагали принять соответствующие законы и в 2017 году. В декабре того же года президент России Владимир Путин в вопросе запрета абортов предложил принимать «взвешенные» решения, учитывая негативный опыт других стран.