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РПЦ заявила об отсутствии планов выступать за запрет абортов по закону
Официальная позиция Церкви — вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования, рассказал представитель РПЦ Владимир Легойда
Владимир Легойда (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил в своем Telegram-канале: «Церковь пока формулирует, а не уже сформулировала [документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия»], так как это только проект документа. Церковь не выступает за законодательный запрет абортов», — написал он.

По его словам, РПЦ настаивает, чтобы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. За полный законодательный запрет абортов, уточнил Легойда, выступают некоторые общественные организации.

Общество
РПЦ предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь

Днем ранее на сайте РПЦ появился проект меморандума «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором предлагается закрепить за эмбрионом право на жизнь. Согласно документу, эмбрион признается «не просто оплодотворенным яйцом», а «уникальным развивающимся человеческим существом». Согласно конституции России, право на жизнь есть у каждого человека с момента появления на свет.

В документе РПЦ также указывается, что новый организм не часть материнского тела и поэтому аборт надо приравнять к убийству. Также церковь предложила наделить врачей правом отказываться от совершения абортов по своим религиозным убеждениям. Осудили в РПЦ и использование гормональных контрацептивов.

В 2015 году депутат от «Справедливой России» Елена Мизулина и единоросс Сергей Попов внесли в Госдуму законопроект, которые предлагает исключить аборты из системы ОМС. Инициативу тогда поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В итоге законопроект отклонили из-за опасений, что это приведет к росту количества нелегальных абортов.

Автор: Анна Трунина
Теги: РПЦ, аборт, медицинское страхование
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