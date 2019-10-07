В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

Естественный прирост населения в России начнется не ранее чем в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный специалистами Минэкономразвития России.

Правительство внесло документ в Госдуму вместе с проектом бюджета.

«Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 года», — говорится в прогнозе.

Как отмечается в прогнозе, демографические показатели оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие страны. За последние годы фиксируются устойчивая тенденция старения и ухудшение возрастной структуры населения. Кроме того, как отметили в Минэкономразвития, серьезными вызовами для улучшения демографической картины являются снижение численности женщин в возрасте 20–34 лет и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах.